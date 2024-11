Descubre quién fue la celebridad que despreció al príncipe Harry y Meghan Markle en un importante evento

La rivalidad de los duques de Sussex y los Beckham es por demás conocida. Sin embargo, pocas personas saben que el príncipe Harry y Meghan Markle también han sido despreciados por Elton John, otro importante personaje de la vida pública inglesa.

Según reveló Tom Bower, autor del libro “Revenge: Meghan,Harry and the War Between the Windsors”, la exiliada pareja real no estaba en la lista de invitados a la famosa fiesta de los Oscar que Elton ofreció después de la ceremonia de los Premios de la Academia, en marzo de 2023.

Elton John excluyó a los duques de Sussex de su fiesta impartida después de los Oscar 2023 Getty Images

Cabe recalcar que tal gesto de desprecio por parte del intérprete de “I’m Still Standing” resultó un golpe muy bajo para el príncipe Harry, debido a que anteriormente el royal solía mantener un vínculo cercano al compositor, como producto de la amistad que Sir. Elton mantuvo en el pasado con Lady Di.

Bower afirmó ante GB News que el no haber sido invitados a la fiesta de Elton demostró que los duques de Sussex “realmente no son nadie en Hollywood “.

¿Cómo ha sido la relación del príncipe Harry y Elton John durante todo el tiempo que llevan de conocerse?

Como ya se mencionó, Elton John solía ser muy cercano a la princesa Diana, incluso interpretó una emotiva canción en su funeral. Ese vínculo se heredó al príncipe Harry, quien posteriormente presentó al compositor británico con Meghan Markle. Fue así como la unión entre estos personajes parecía prosperar.

Elton John era un amigo cercano de Lady Di Getty Images

Una fuente cercana a la Familia Real le dijo al Daily Mirror en 2018: “Elton habla con Harry y Meghan todos los días. Es una inspiración, una figura casi ‘maternal’. Es un apoyo constante, especialmente para Meghan, y los protege a ambos”.

Otro testigo de la amistad que unía a estos personajes es el video grabado por el duque para el concierto de despedida del músico. “Gracias por ser el amigo que fuiste para mi madre. Gracias por ser nuestro amigo, gracias por ser amigo de nuestros hijos... te amamos”, enunció el benjamín.

Elton John llegó a ser muy cercano a los duques de Sussex Getty Images

Sin embargo, las fricciones entre los Sussex y John comenzaron a surgir cuando el cantante informó que publicaría sus memorias por entrega en el Daily Mail. Según se afirma desde el Daily Express, el hijo menor de Lady Di se habría sentido muy decepcionado del pacto de Elton con el Mail, ya que recientemente el duque había tenido una demanda con el periódico.

Por ahora solo quedan recuerdos de aquella gran relación y un emotivo relato plasmado en las memorias del príncipe Harry “Spare”, publicadas en enero de 2023, en las cuales admitió que “siempre amará a la leyenda de la música”.