El príncipe Harry confesó qué es en lo que más se parece su hija Lilibet a Meghan Markle (te sorprenderás)

El príncipe Harry habló recientemente acerca de un peculiar rasgo que su hija, la pequeña Lilibet heredó de su famosa madre, Meghan Markle, esto durante su participación en los Premios WellChild en Londres.

Una de las cuestiones que más generan curiosidad entre los seguidores de la pareja real, es a quién se parecerán sus hijos conforme vayan creciendo, sobre todo porque no es común que los duques de Sussex muestren a sus pequeños en público, pues bien, en ese sentido, el príncipe Harry ha dado un pequeño adelanto de esto.

De acuerdo con lo relatado por el Daily Mail, el duque de Sussex contó que la princesa Lilibet tiene el pelo grueso de Meghan Markle y que es tan largo que casi puede sentarse en él, sin embargo, no sólo la pequeña de tres años heredó este rasgo de la ex actriz, pues el príncipe Harry también dijo que “ tanto Archie como Lili han sido bendecidos con el cabello grueso de su madre”. Y enfatizó en que no pasará mucho tiempo hasta que Lili pueda sentarse en larga melena.

Meghan Markle y el príncipe Harry casi no muestran a Archie y Lilibet Getty Images

Cuántos hijos tienen Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry tienen dos hijos. Su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nació el 6 de mayo de 2019, y su hija, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, nació el 4 de junio de 2021.

Actualmente la familia reside en Montecito, California, en Estados Unidos. Se mudaron allí en 2020 tras retirarse de sus deberes como miembros de la realeza británica. Montecito es una comunidad exclusiva ubicada en Santa Bárbara, conocida por su privacidad y serenidad, donde la pareja reside junto a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, así como con sus perros, quienes, según el mismo príncipe Harry, todavía están siendo entrenados para poder hacer sus necesidades fuera de casa.