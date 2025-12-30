La niñera española de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William es reconocida con la Medalla Real Victoriana

Este 29 de diciembre, el Palacio de Buckingham, dio a conocer la lista de honores, con los nombres de las personas que han sido reconocidas por el rey Carlos III, por su servicio al Reino Unido, ya sea en ámbitos como la política, la cultura, la ciencia, el deporte, las artes, el trabajo comunitario o las Fuerzas Armadas.

Este año figura el nombre de María Teresa Turrión Borrallo, la famosa niñera de los hijos de Kate Middleton y el príncipe Willia, que se ha hecho cargo del cuidado de George, Charlotte y Louis desde el 2014.

María Teresa Turrión es reconocida por el rey Carlos III con la Medalla Real Victoriana

María Teresa Turrión Borrallo llegó a la familia real como niñera de los hijos de Kate y William en 2014, tras completar su formación en el prestigioso Norland College, una institución británica que se encarga de formar a niñeras de alto nivel.

Desde entonces, la niñera de origen español, se ha convertido en una pieza clave para Kate William, que confían plenamente en ella para el cuidado de sus hijos, razón por la que el rey Carlos III decidió honrarla con la Medalla Real Victoriana en el nivel plata.

Esta distinción fue creada por la reina Victoria en 1896 y es una representación material de la gratitud real, con el objetivo de reconocer a quienes habían prestado un servicio personal excepcional a la Reina o a cualquier miembro de su familia.

María recibirá su Medalla de la Orden Victoriana en una ceremonia encabezada por el rey Carlos III que se celebrará en los próximos meses, aunque aún no se confirma la fecha.

Chris Jackson/Getty Images

¿Quién es María Teresa Turrión Borrallo, niñera de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William?

María es originaria de Palencia, España, y se ha caracterizado por ser una empleada discreta y confiable, el prestigioso biógrafo real, Tom Quinn, escribió en su libro ‘Gilded Youth’:

“María es eficiente, diestra con los niños y alguien que aprecia el desempeño tradicional. Posee una gran inteligencia, considerable paciencia y un instinto natural para el cuidado de los niños”.

