Los 6 colores más poderosos para decorar tu árbol de Navidad según el Feng Shui

La Navidad es una de las épocas más bonitas del año, pues además de reunir a las familias, la esperanza y el deseo de una vida mejor es contagiosa, y mucho de ello se debe a las hermosas y coloridas decoraciones decembrinas.

Sin embargo, el Feng Shui asegura que el árbol de Navidad es más que un simple elemento de decoración, se trata de la conexión entre el cielo y la tierra, y su energía puede influir directamente en la armonía del hogar.

¿De qué color decorar el árbol de Navidad según en Feng Shui?

El Feng Shui es una práctica milenaria china que busca el equilibrio de energía entre los espacios del hogar, no solo se trata de la ubicación de los muebles, también se trata del uso adecuado de los colores.

Según los deseos que esté buscando tu corazón, es el color que debes usar para decorar tu árbol de Navidad, y así poder manifestarlos el próximo año.

Rojo: representa la energía del éxito y la vitalidad

El rojo es el color más popular de la Navidad, pero también es el elemento fuego en el Feng Shui, simboliza la pasión, el entusiasmo y la buena suerte.

Es el color que debes usar en tus decoraciones navideñas si quieres atraer la energía positiva a tu hogar y nuevas oportunidades profesionales y económicas.

Verde: equilibrio y renovación

Casi todos los árboles de Navidad son de este color, que simboliza la salud, esperanza y el crecimiento personal, para el Feng Shui representa el elemento madera, que está asociado a la expansión y los nuevos comienzos.

Decorar con elementos de color verde, refuerza la energía de la abundancia y la buena suerte en tu hogar.

Dorado: abundancia y prosperidad

El color dorado representa el brillo del sol y la riqueza, usarlo este tono para decorar tu hogar en Navidad, atraerá a tu vida fortuna y éxito económico, si tu propósito de Año Nuevo está relacionado con mejorar tus finanzas, este es el color que debes usar en tus decoraciones.

Blanco: paz y pureza espiritual

El color blanco está relacionado con la calma y la claridad mental, suele atraer armonía en los espacios que decora, si quieres un ambiente lleno de armonía y tranquilidad durantes tus fiestas, este color es el que debes usar.

El Feng shui asegura que si se combina con tonos metálicos como el plateado, puede potenciar su energía.

Azul: protección y sabiduría

El azul en el feng shui está relacionado con el elemento agua y simboliza la introspección y la paz interior. Si lo incluyes en tu decoración navideña, puede ayudar a limpiar la energía negativa de tu hogar y fomentar un ambiente de comprensión y unión familiar.

Rosa: amor y armonía

Al igual que el rojo, el color rosa está relacionado con el elemento fuego del Feng Shui, representa el amor incondicional, la compasión y la armonía en las relaciones. Aunque no es un color tradicionalmente relacionado con la Navidad, el rosa puede aportar una energía suave y dulce al ambiente navideño.

Más allá de los colores, lo que más importa es la intención con la que decoras tu árbol de Navidad, pero como tip, debes colocarlo en la zona sureste de tu hogar si deseas abundancia o en el norte si prefieres la estabilidad profesional.

