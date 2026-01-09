Suscríbete
Realeza

El rey Carlos III y la reina Camilla felicitan a Kate Middleton por cumpleaños 44 con emotivos mensajes

El rey Carlos III y la reina Camila fueron los primeros en felicitar a la princesa Kate Middleton por su cumpleaños con emotivos mensajes.

Enero 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Este viernes 9 de enero, la princesa Kate Middleton está celebrando su cumpleaños número 44, rodeada de lindos mensajes por parte de sus seguidores y de algunos miembros de la Familia Real, que se han tomado el tiempo para enviar buenos deseos.

El rey Carlos III y esposa, la reina consorte Camilla, encabezan la lista de los familiares que decidieron dedicar lindas palabras y buenos deseos a la princesa de Gales en su día especial.

Te podría interesar: Kate Middleton cumple 44 años у comparte un conmovedor mensaje de gratitud y sanación

A través de su perfil oficial de Instagram, Carlos III y la reina Camilla compartieron una foto de la princesa de Gales donde luce una hermosa sonrisa, acompañado de un lindo mensaje: “Deseando un feliz cumpleaños a la Princesa de Gales”, escribieron junto a un emoji de tarta de cumpleaños.

La publicación surgió mientras la princesa Kate compartía en su perfil de Instagram un video titulado “Winter”, que marca el cuarto y último video de la serie Madre Naturaleza de la princesa de Gales.

El conmovedor video muestra varias escenas de Kate disfrutando del paisaje invernal, mientras reflexiona sobre cómo la naturaleza se ha convertido en un aliado para su propia sanación.

¿Cómo celebrará su cumpleaños la princesa Kate Middleton?

El ex mayordomo real, Grant Harrold, habló recientemente con Heart Bingo sobre cómo celebran los cumpleaños de la realeza, insinuando algunos de los regalos que la princesa Kate podría recibir este año.

Harrold reveló: “Puede que te toque algo un poco tonto porque a la realeza les gusta dar regalos tontos, o podría haber algo más brillante preparado”.

Hay un par de opciones de regalos de parte de William”, dijo. “Podría ser algo relacionado con joyas, o algo que necesita para la casa, o podría ser una mezcla de ambos”.

Harrold dijo que el rey Carlos y la reina Camilla podrían hacerle a la princesa Kate un “regalo conjunto”, además de organizarle una pequeña fiesta o cena.

Podría ser heredado de su madre. Podría ser algo de su colección privada de cosas que le gusta regalar a los familiares... cosas que le parecen sentimentales”, explicó.

Melisa Velázquez
