Descubre los 5 colores de pelo que iluminan tu belleza a los 50 y 60

Después de los 50 y 60, el color de pelo se convierte en un aliado clave para proyectar una imagen más rejuvenecida y sofisticada, pues al elegir el tono adecuado permite iluminar el rostro, suavizar las facciones y realzar la belleza natural con elegancia.

Los matices cálidos son ideales porque reflejan mejor la luz, aportan equilibrio al tono de la piel y suavizan visualmente las líneas de expresión, además, se integran de manera natural con las canas, dando como resultado una melena más luminosa, elegante y armoniosa.

Te podría interesar: ¡Apuesta por el balayage castaño! 5 propuestas que iluminan la melena y rejuvenecen al instante

Colores de pelo que iluminan tu belleza a los 50 y 60

De acuerdo con los expertos en coloración, estos son los tonos que mejor realzan e iluminan la belleza natural en esta etapa de la vida, en la que es posible lucir más radiante que nunca.

Castaño claro luminoso

Se trata de un castaño con matices cálidos y uno de los más elegantes y atemporales, que aporta profundidad sin endurecer las facciones del rostro, además es ideal para quienes buscan un cambio natural, ya que suaviza las líneas de expresión y se adapta con facilidad a la transición de las canas.

Rubio miel

Es uno de los tonos rubios más favorecedores, ya que aporta luz y calidez a la piel, especialmente en rostros maduros, que pueden proyectar una imagen mucho más moderna y sofisticada, con una melena más iluminada y suave.

Chocolate con reflejos dorados

Los tonos chocolate se han convertido en uno de los tonos más favorecedores para rejuvenecer, pues está enriquecido con destellos dorados que añaden movimiento y brillo al pelo, aportando un efecto rejuvenecedor que enmarca el rostro y realza el tono de la piel.

Gris plata sofisticado

Es una forma de aceptar con estilo las canas, pues un color plateado bien trabajado, en lugar de envejecer, puede proyectar una imagen mucho más contemporánea, iluminando el rostro de forma natural y con elegancia.

Cobre suave

Vibrante pero equilibrado, el cobre en versiones suaves y naturales es perfecto para iluminar las facciones y dar un toque de frescura, que favorece especialmente a pieles claras y medias, aportando un aire juvenil y lleno de personalidad.

Apostar por tonos luminosos, bien trabajados y adaptados al tono de piel es la clave para una melena elegante, actual y llena de vida.

