Gwyneth Paltrow revela que fue despedida de una película ¿por haberse divorciado de Chris Martin?

Gwyneth Paltrow rompió el silencio abriendo la puerta a una conversación que, aunque impactante, resultó altamente reveladora sobre cómo fue que experimentó a nivel personal y profesional su divorcio con Chris Martin.

A más de una década de anunciar su separación con el líder de la banda Coldplay, la actriz confesó que la reacción negativa a dicho episodio no solo marcó su vida privada, sino que también habría tenido consecuencias directas en su carrera cinematográfica.

Durante una reciente charla en el podcast “Good Hang” de Amy Poehler, la ganadora al Oscar recordó un momento especialmente delicado durante dicho proceso, narrando que perdió un papel en una película poco después de que se anunciara su divorcio en 2014.

Aunque no reveló el nombre del proyecto, sí dejó claro que el contexto mediático jugó un papel muy importante en la decisión.

¿Cómo afectó el divorcio a Gwyneth Paltrow?

De acuerdo con lo explicado por la actriz, el presunto despido habría ocurrido justo después de que ella y Chris Martin hicieron pública su separación, la cual definieron como una “separación consciente”.

En aquel momento, este término fue duramente criticado por la prensa y los medios internacionales, así como por el público y fanáticos de ambos, convirtiéndose en un tema de debate cultural.

“Se suponía que iba a hacer una película. Fue justo después de la separación consciente y hubo muchas críticas duras. Creo que el distribuidor pensó que la situación era demasiado polémica”, confesó la actriz, quien incluso bromeó al respecto señalándolo paradójico del momento, pues mientras atravesaba un divorcio, perdía su trabajo.

¿Por qué la “separación consciente” generó polémica?

El concepto de “separación consciente” no solo marcó la razón del divorcio de la pareja, sino que también se convirtió en una expresión ampliamente utilizada, y cuestionada, dentro de la cultura popular.

Gwyneth reconoce hoy en día que el término pudo resultar bastante provocador para algunas personas, especialmente para aquellas que han experimentado el divorcio desde el sentimiento del dolor.

Desde la mirada en la actualidad, la actriz comprende que la frase puede interpretarse como una forma de superioridad moral, reconociendo que esa jamás fue la intención, destacando que algunas personas habrían interpretado este término como una crítica a la forma en la que cada quien había vivido sus respectivos procesos. Mostrando cierta empatía y reflexionando sobre que no es agradable para nadie sentirse juzgado en un momento en el que estamos muy vulnerables después de una separación.

¿Cómo fue la separación consciente de Gwyneth Paltrow y Chris Martin?

Aunque en su momento el término generó mucha polémica, Gwyneth reconoce que esto no fue algo inventado ni por ella ni por Chris Martin, sino por un terapeuta.

En sus declaraciones, la actriz reconoce que al principio, antes, su perspectiva también sonaba a algo pretencioso y fue difícil de digerir; sin embargo, aquello que la motivó a ponerlo en práctica fue la idea de lograr una separación sin que afectara el núcleo familiar que había construido junto con el cantante.

Este tipo de rupturas” suele apostar por tener un final positivo en el que todos los implicados, principalmente los de la pareja, resulten lo menos afectados posible y tanto la amistad como la armonía prevalezcan en su vínculo.

En la actualidad, Gwyneth Paltrow se encuentra casada con Brad Falchuk, manteniendo una crianza respetuosa con sus hijos Apple y Moses, así como una relación cordial con su expareja, Chris Martin.

Su revelación nos deja reflexionando sobre una realidad que sucede en la industria del entretenimiento, así como en la opinión pública, pues hasta dónde pueden llegar los juicios que emitimos sin saber de qué forma afectarán a otras personas. A más de diez años de esta separación, la actriz y los involucrados mantienen una dinámica en armonía, y al final, eso es lo que importa.