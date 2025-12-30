Estos son los colores que NO debes usar en Año Nuevo si quieres un 2026 próspero

Uno de los rituales más populares para recibir el Año Nuevo es elegir un color específico al vestir, con la intención de atraer bendiciones, prosperidad, amor y otros deseos, convirtiendo el outfit en una herramienta para manifestar un gran año.

Sin embargo, hay colores que conviene evitar por su simbolismo y carga energética, ya que podrían interferir con las bendiciones que se desean atraer en el año que está por comenzar.

Colores que NO debes usar en Año Nuevo

Estos colores no son en sí negativos, pero su energía puede no estar alineada con los propósitos y deseos que buscas manifestar en 2026.

Negro

El color negro es uno de los más utilizados para crear outfits sofisticados y llenos de elegancia; sin embargo, es mejor evitarlos en Año Nuevo porque su energía se puede asociar con los cierres y no con los nuevos comienzos, además de que también representa duelos y pérdidas.

Aunque puedes llevarlo en pequeños detalles, llevar un total look en negro, puede crear estancamientos o resistencia al cambio.

Los mejores colores para usar en Navidad y Año Nuevo Getty Images

Gris

El gris, especialmente en acabados opacos o perlados, es un tono que conviene evitar, pues aunque es elegante y sobrio, en Año Nuevo puede simbolizar indecisión y estancamiento.

Si deseas que en 2026 tus proyectos y metas avancen con mayor impulso, este color no es la mejor opción, ya que se asocia con procesos lentos o situaciones que permanecen en pausa durante gran parte del año.

Colores que NO debes usar en Año Nuevo Nikola Stojadinovic/Getty Images

Rojo

Tranquila, no se trata de descartar este color por completo, ya sabemos que es uno de los favoritos de la temporada para atraer amor y pasión, pero si no se usa con responsabilidad, en su lugar podría atraer conflictos, tomar decisiones por impulso y un año lleno de tensiones.

Lo mejor es usarlo en pequeños detalles para activar su energía positiva, pero sin caer en los excesos, que pueden atraer conflictos.

Colores que NO debes usar en Año Nuevo Getty Images

Si bien estas creencias forman parte de tradiciones populares y no determinan el futuro, para muchos elegir el color adecuado es una forma simbólica de comenzar el 2026 con intención, optimismo y apertura a nuevas oportunidades.

