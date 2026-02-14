La historia detrás del brazalete histórico que usó Margot Robbie de hace 175 años hecho con pelo de Anne y Emily Brontë

Durante la promoción de Cumbres Borrascosas, Margot Robbie ha impactado con cada uno de sus looks; sin embargo, no son elegidos al azar, cada detalle tiene un significado especial, como uno de los brazaletes que lució y que encierra un poderoso significado.

El pasado 5 de febrero durante la promoción de Cumbres Borrascosas durante la premiere en Londres, Margot causó sensación con su increíble estilismo, y aunque el vestido era hermoso, fue el brazalete que usó el que capturó la atención.

La historia detrás del brazalete que usó Margot Robbie en la premiere de Cumbres Borrascosas

La actriz, que interpreta a Catherine Earnshaw en la película, lució un vestido hecho a medida por Dilara Findikoglu, caracterizado por una silueta etérea y translúcida tipo corsé que realzaba la cintura y se abría en una falda fluida.

En tonos nude y con un acabado semi-transparente, el diseño aportaba un aire poético y dramático al look; sin embargo, el icónico brazalete fue lo que más llamó la atención por su significado histórico de hace 175 años.

La historia detrás del brazalete que usó Margot Robbie en la premiere de Cumbres Borrascosas Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Se trata de una réplica del original que perteneció a Charlotte Brontë, elaborado con mechones de pelo de su hermana Anne y el de ella misma. Un gesto cargado de simbolismo, ya que este tipo de piezas eran habituales en la joyería de luto victoriana y refuerzan el profundo homenaje histórico del look de la actriz.

La réplica fue realizada por Wyedean, una firma británica especializada en uniformes y accesorios ceremoniales, en colaboración con el Brontë Parsonage Museum de Haworth, y de acuerdo con la casa, cada detalle, desde la trenza hasta el color, la textura y el ajuste, fue cuidadosamente estudiado para reproducir el brazalete original con la máxima fidelidad.

Los complementos del look de Margot Robbie para la premiere de Cumbres Borrascosas

En sintonía con el brazalete, Dilara Findikoglu diseñó el vestido de Margot con un corsé decorado con trenzas rubias que armonizaban con su pelo y el concepto de la joya.

El look se completó con broches de archivo de Boucheron de principios del siglo XX, entre ellos el Walkyrie de 1900 y el León Asirio de 1920, ambos elaborados con granates talla cojín y diamantes.

