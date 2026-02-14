Cara Delevingne lleva el corte shaggy que todas queremos usar esta primavera 2026

Si hay algo que amo de cada cambio de temporada es la excusa perfecta para renovar el look y esta primavera 2026, el corte que ya está dando de qué hablar tiene nombre, es el shaggy. ¿La inspiración? Nada menos que Cara Delevingne, quien vuelve a demostrar que cuando se trata de pelo, siempre va un paso adelante.

El corte shaggy no es nuevo, pero sí está viviendo un regreso poderoso, con capas estratégicas, movimiento natural y un aire desenfadado, se convierte en ese estilo que parece “sin esfuerzo”, pero en realidad está perfectamente pensado.

¿Por qué el corte shaggy será tendencia en primavera 2026?

El shaggy se caracteriza por sus capas suaves (o marcadas, según el estilo), volumen en la parte superior y puntas ligeras. Puede llevarse con flequillo cortina, recto o incluso sin fleco, adaptándose a distintos tipos de rostro.

En el caso de Cara, el acabado es moderno, relajado, nada rigidez porque el pelo cae con textura natural, como si el viento fuera parte del styling. Eso es justo lo que buscamos cuando suben las temperaturas: un look fresco, dinámico y fácil de mantener.

Además, este corte es ideal si quieres:

Dar movimiento a un pelo lacio.

Quitar peso a una melena muy gruesa.

Aportar volumen si tienes el pelo fino.

Lograr un estilo con vibra setentera pero actualizado.

Cómo llevar el shaggy con actitud (y sin complicarte)

Lo mejor del corte shaggy primavera 2026 es que no exige perfección, funciona increíble con ondas suaves, textura natural e incluso con ese efecto ligeramente despeinado que tanto nos gusta. Un tip clave es trabajar la textura con productos ligeros que definan sin acartonar. La idea no es que el pelo se vea estructurado, sino libre. ¡El shaggy tiene personalidad propia porque es femenino, rebelde y sofisticado al mismo tiempo!

Si estabas pensando en un cambio, pero no querías algo demasiado radical, este corte es el punto medio perfecto porque mantiene largo (si así lo deseas), pero transforma completamente la energía del look

