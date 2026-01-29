Suscríbete
Margot Robbie luce collar de Taj Majal que era de Elizabeth Taylor en la premier de “Wuthering Heights": FOTO

De Mumtaz Mahal a Elizabeth Taylor, y ahora a Margot Robbie, el collar Taj Mahal sigue recordándonos que algunas historias nunca pasan de moda.

Enero 28, 2026 • 
Karen Luna
"Wuthering Heights" Global Junket Photocall

Getty Images to Warner Bros. Pictures

En la premiere de Wuthering Heights, Margot Robbie logró lo segundo al aparecer con un look que mezcló moda, historia y mucha intención. El centro de todas las miradas fue el icónico collar Taj Mahal de Cartier, una joya legendaria que perteneció a Elizabeth Taylor y que está cargada de una de las historias de amor más poderosas del mundo.

El collar Taj Mahal: una joya con siglos de romance

El Cartier Taj Mahal necklace es una de las piezas más significativas que formaron parte de la colección personal de Elizabeth Taylor. Richard Burton se lo regaló en 1972, durante un viaje a Budapest, para celebrar el cumpleaños número 40 de la actriz.

El colgante lleva una inscripción en idioma parsi que dice “Love is Everlasting”, junto al nombre de Nur Jahan, la primera mujer que recibió esta joya como obsequio de su esposo, el emperador mogol Jahangir. Años después, el diamante pasó a manos de Shah Jahan, quien se lo regaló a su esposa más amada, Mumtaz Mahal.

Tras su muerte, el emperador mandó construir el Taj Mahal como homenaje eterno a su amor, y de ahí nació el nombre de esta joya que, siglos más tarde, terminaría uniendo otra historia intensa, sí la de Elizabeth Taylor y Richard Burton.

"Wuthering Heights" World Premiere

Getty Images

Un vestido Schiaparelli con espíritu oscuro y romántico

Para acompañar una joya tan poderosa, Margot Robbie apostó por un vestido rojo y negro de Schiaparelli, una elección que evocó a la perfección la estética romántica y oscura de Wuthering Heights. El diseño, con una silueta dramática y elegante, dialogó con la intensidad emocional de la historia.

La película está dirigida por Emerald Fennell, y ese tono gótico, pasional y un poco melancólico se reflejó claramente en el estilismo.

Warner Bros. Pictures And MRC Presents World Premiere Of "Wuthering Heights" - Red Carpet

Para acompañar una joya tan poderosa, Margot Robbie apostó por un vestido rojo y negro de Schiaparelli, una elección que evocó a la perfección la estética romántica y oscura de Wuthering Heights.

Amy Sussman/Getty Images

La visión de Andrew Mukamal

Detrás del look estuvo Andrew Mukamal, estilista de confianza de Margot, quien apostó por una mezcla muy bien pensada: moda contemporánea con guiños al pasado, sin caer en lo literal. El collar histórico, el vestido de alta costura y una paleta intensa lograron un equilibrio que convirtió el outfit en un momento editorial más que en un simple look de red carpet.

De Mumtaz Mahal a Elizabeth Taylor, y ahora a Margot Robbie, el collar Taj Mahal sigue cumpliendo su misión: recordar que el amor (como el cine y la moda) puede ser eterno cuando se cuenta bien.

Karen Luna
Karen Luna
