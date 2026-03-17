Sarah Pidgeon revive el icónico estilo ‘clean girl’ de Carolyn Bessette en la after party de los Oscar 2026.

La temporada de premios siempre deja momentos de moda memorables, pero en los Oscar 2026 hubo un guiño especial a los años noventa que conquistó a los amantes del estilo minimalista. La actriz Sarah Pidgeon apareció en la famosa after party de Vanity Fair con un look inspirado en Carolyn Bessette-Kennedy, demostrando que el llamado clean girl sigue siendo uno de los códigos de elegancia más poderosos del mundo fashion.

El vestido que revivió el minimalismo de los 90

Para la after party de los Oscar 2026, Sarah Pidgeon apostó por un vestido personalizado de Calvin Klein Collection, una marca profundamente ligada a la historia de Carolyn Bessette. Antes de convertirse en figura pública, Bessette trabajó como publicista para la casa de moda, por lo que la elección del diseñador fue un homenaje directo a su legado.

El vestido era una pieza plateada con cristales, de silueta larga y con tirantes finísimos tipo spaghetti. La estructura simple evocaba perfectamente el minimalismo sofisticado que caracterizó el estilo de Bessette en los años noventa.

Para completar el look, Pidgeon llevó el pelo rubio largo y lacio con raya al centro, uno de los sellos más reconocibles de la estética de Carolyn. El resultado fue un look limpio, que capturó la esencia del llamado quiet luxury que hoy domina las tendencias de moda.

Para la after party de los Oscar 2026, Sarah Pidgeon apostó por un vestido personalizado de Calvin Klein Collection. Getty Images

Carolyn Bessette: el eterno referente del clean look

Aunque han pasado décadas desde su auge en los años noventa, Carolyn Bessette-Kennedy sigue siendo un referente absoluto de estilo. Su forma de vestir (basada en líneas simples, colores neutros y piezas bien estructuradas) definió lo que hoy conocemos como ‘clean girl’ o minimalismo sofisticado.

De hecho, la fascinación por su estética ha resurgido con fuerza en los últimos meses gracias a nuevas producciones sobre su vida y al interés de las nuevas generaciones por el estilo noventero. Por eso, el homenaje de Sarah Pidgeon en la after party de los Oscar no solo fue un guiño fashion, sino también un recordatorio de que la elegancia simple nunca pasa de moda.

Aunque han pasado décadas desde su auge en los años noventa, Carolyn Bessette-Kennedy sigue siendo un referente absoluto de estilo. Getty Images

Entre vestidos dramáticos y looks extravagantes que suelen dominar las alfombras rojas, la propuesta de Sarah Pidgeon destacó por la sofisticación discreta. Su aparición en la after party se convirtió rápidamente en uno de los momentos de estilo más comentados de la noche, demostrando que el clean look de Carolyn Bessette sigue siendo inspiración para nuevas generaciones de actrices y amantes de la moda.

