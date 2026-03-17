Suscríbete
Belleza

Sarah Pidgeon revive el icónico estilo ‘clean girl’ de Carolyn Bessette en la after party de los Oscar 2026

Si algo nos quedó claro en los Oscar 2026, es que el minimalismo bien ejecutado puede brillar tanto como cualquier vestido lleno de brillo.

Marzo 16, 2026 • 
Karen Luna
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals

Sarah Pidgeon revive el icónico estilo ‘clean girl’ de Carolyn Bessette en la after party de los Oscar 2026.

Getty Images

La temporada de premios siempre deja momentos de moda memorables, pero en los Oscar 2026 hubo un guiño especial a los años noventa que conquistó a los amantes del estilo minimalista. La actriz Sarah Pidgeon apareció en la famosa after party de Vanity Fair con un look inspirado en Carolyn Bessette-Kennedy, demostrando que el llamado clean girl sigue siendo uno de los códigos de elegancia más poderosos del mundo fashion.

También puedes leer:
Color nude de uñas
Belleza
Los 3 mejores diseños de uñas elegantes en tonos nude para esta primavera 2025
Abril 13, 2025
 · 
Emma Duarte
A Sarah Jessica le duelen las calumnias
Belleza
Balayage caramelo: la técnica de color que oculta las canas e ilumina la mirada
Abril 11, 2025
 · 
Karen Luna

El vestido que revivió el minimalismo de los 90

Para la after party de los Oscar 2026, Sarah Pidgeon apostó por un vestido personalizado de Calvin Klein Collection, una marca profundamente ligada a la historia de Carolyn Bessette. Antes de convertirse en figura pública, Bessette trabajó como publicista para la casa de moda, por lo que la elección del diseñador fue un homenaje directo a su legado.

El vestido era una pieza plateada con cristales, de silueta larga y con tirantes finísimos tipo spaghetti. La estructura simple evocaba perfectamente el minimalismo sofisticado que caracterizó el estilo de Bessette en los años noventa.

Para completar el look, Pidgeon llevó el pelo rubio largo y lacio con raya al centro, uno de los sellos más reconocibles de la estética de Carolyn. El resultado fue un look limpio, que capturó la esencia del llamado quiet luxury que hoy domina las tendencias de moda.

2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals

Para la after party de los Oscar 2026, Sarah Pidgeon apostó por un vestido personalizado de Calvin Klein Collection.

Getty Images

Carolyn Bessette: el eterno referente del clean look

Aunque han pasado décadas desde su auge en los años noventa, Carolyn Bessette-Kennedy sigue siendo un referente absoluto de estilo. Su forma de vestir (basada en líneas simples, colores neutros y piezas bien estructuradas) definió lo que hoy conocemos como ‘clean girl’ o minimalismo sofisticado.

De hecho, la fascinación por su estética ha resurgido con fuerza en los últimos meses gracias a nuevas producciones sobre su vida y al interés de las nuevas generaciones por el estilo noventero. Por eso, el homenaje de Sarah Pidgeon en la after party de los Oscar no solo fue un guiño fashion, sino también un recordatorio de que la elegancia simple nunca pasa de moda.

Ninth Annual Fire & Ice Ball in Los Angeles

Aunque han pasado décadas desde su auge en los años noventa, Carolyn Bessette-Kennedy sigue siendo un referente absoluto de estilo.

Getty Images

Entre vestidos dramáticos y looks extravagantes que suelen dominar las alfombras rojas, la propuesta de Sarah Pidgeon destacó por la sofisticación discreta. Su aparición en la after party se convirtió rápidamente en uno de los momentos de estilo más comentados de la noche, demostrando que el clean look de Carolyn Bessette sigue siendo inspiración para nuevas generaciones de actrices y amantes de la moda.

Premios Oscar Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
98th Oscars, Academy Awards
Entretenimiento
Premios Oscar 2026: Todo lo que no viste en pantalla
Marzo 16, 2026
 · 
Fabián W. Waintal
98th Oscars - Arrivals
Belleza
Alba Baptista, novia de Chris Evans, lleva el corte de pelo ideal para la primavera 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Karen Luna
98th Annual Oscars
Belleza
Uñas 2026: 5 tendencias que descubrimos en los premios Oscar
Marzo 16, 2026
 · 
Karen Luna
98th Oscars - Press Room
Entretenimiento
Premios Oscar 2026: ¿Quién es Autumn Durald Arkapaw? La primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Fotografía
Marzo 15, 2026
 · 
Karen Luna