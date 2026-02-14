Del red wine al cat eye: 5 diseños de uñas que las mujeres elegantes llevarán este San Valentín

Aclaremos una cosa: no es que no amemos los diseños de uñas decorados con corazones, relieves y figuras características de la temporada. Sin embargo, ¡San Valentín es en este momento!, y muchas de nosotras vamos a apostar por propuestas más discretas que, si bien tengan un guiño a la festividad, no lleven por completo un diseño muy elaborado. Razones son muchas: no logramos agendar a tiempo cita con la manicurista, no somos muy aficionadas a los diseños maximalistas, buscamos algo discreto… Sea cual sea el motivo, aquí te dejamos algunas propuestas que van del red wine al cat eye y son diseños de uñas que las mujeres elegantes seguramente llevarán este San Valentín.

Uñas red wine

Si nos preguntas, ante nuestros ojos no hay color más elegante, sofisticado, sensual y romántico que el rojo, pero ojo, no cualquier tono, sino el rojo vino. Y es que su oscuridad no solo hace que la mano luzca sumamente elegante, sino que también ayuda a que la piel se perciba más luminosa y uniforme, logrando distraer la atención de pequeñas imperfecciones que tengamos sobre la piel de las manos, como manchas, pequitas o arrugas.

Estas uñas siempre lucirán perfectas en su versión corta y cuadrada, aunque las uñas almendradas también son grandes aliadas de este color.

Polka nails

Los lunares son elegantes, femeninos, discretos y están en tendencia; por esta razón es que son una gran alternativa para apostar por unas uñas elegantes este 14 de febrero. Estas uñas también son versátiles, pues pueden adaptarse a diversas formas de uña, desde el almendra hasta el cuadrado, así como hay diferentes longitudes.

Eso sí, no olvides pedírselas a tu manicurista en una paleta que respete el uso del rojo, el rosa y el nude para que transmitan esa vibra romántica del Día de los Enamorados.

Uñas francesas glazed

Para aquellas que están apostando por un manicure discreto, romántico y femenino, las uñas francesas en tono durazno con el efecto glaseado son la mejor propuesta para llevar este San Valentín.

Realizarlas es muy sencillo, pues solo tendrás que sustituir la típica punta blanca del francés tradicional por un tono durazno o salmón de tu preferencia; sobre este trazo vas a aplicar el efecto espejo perla tan popularizado por Hailey Bieber y que conocemos como efecto glazed o glaseado, proteger el diseño con un top y tendrás como resultado unas uñas muy elegantes.

Uñas nude con cerezas

Para alejarnos un poco de las típicas figuras que suelen acompañar esta temporada, como el corazón o las flores, podemos recurrir al uso de cerezas, que, si bien no nos remiten a algo romántico a primera vista, son la compañía perfecta para agregar un toque de rojo a las uñas en un diseño discreto.

Para esta propuesta tendrás que agregar diseños de cerezas logrados con efecto espejo en color rojo, sobre uñas nude en textura mate. La intención es resaltar el diseño con un poco de gel constructor para formar un semirrelieve sobre cada cereza y destacar el brillo del efecto cromo.

Uñas francesas con corazones

Un clásico infalible es apostar por un manicure francés, que suele ser la opción cuando no tenemos idea de qué realizarnos sobre las uñas, pero también cuando queremos que nuestras manos luzcan estilizadas y femeninas.

Para nosotros, este San Valentín, la razón de elegirlas es la segunda opción, pues el french con su característica punta blanca es ideal para llevar unas uñas que griten elegancia a kilómetros de distancia. El detalle que le dará el toque romántico a este diseño son pequeños corazones dibujados a mano alzada, sin que saturen el diseño, pero que logren entender cierto protagonismo.

Ahora que estamos más cerca de festejar el 14 de febrero, esperamos que estas propuestas de uñas, que van desde el red wine al cat eye, sean de utilidad para ti y decidas elegir alguna para cerrar con broche de oro la temporada más romántica del año. Recuerda que estos son los 5 diseños de uñas que las mujeres elegantes llevarán este San Valentín y esperamos que apuestes por uno de ellos.