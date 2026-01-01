Año nuevo, look nuevo: 5 tintes rubios que serán la sensación en 2026 porque rejuvenecen y favorecen a los 50

¡Hola 2026, hola rubio! Aunque las tendencias apunten a que los tonos oscuros seguirán dominando la escena, el pelo rubio se ha convertido en un aliado atemporal al que siempre vamos a recurrir cuando queramos renovar la imagen, iluminar el rostro y aportar frescura a nuestra apariencia (especialmente a partir de los 50).

Los rubios en tendencia este 2026 son tonos sofisticados, multidimensionales y de bajo mantenimiento, por lo que debemos enfocarnos en elegir el subtono ideal que nos dé esa mezcla de luz, movimiento y naturalidad que resalta nuestra belleza.

Estos son los tintes rubios que serán los más solicitados para comenzar el año con un look rejuvenecido y actual.

Rubio beige

El rubio beige se consolida como uno de los tonos más elegantes porque logra equilibrar los matices dorados y cenizos, lo que logra iluminar el rostro sin endurecer las facciones, perfecto para verse más rejuvenecida.

Este rubio es un tono versátil porque se adapta a diferentes pieles y resulta perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero visible.

Rubio miel suave

El rubio miel es un tono que se sitúa entre el rubio dorado y el castaño claro, lo que brinda un tono cálido y natural, aportando brillo y un aspecto saludable al pelo. Este rubio es ideal para llevarlo en balayage o babylights, ya que es un buen aliado para iluminar el rostro y lograr que se vea más resplandeciente.

Rubio cenizo claro

El rubio cenizo claro es un tono frío y elegante que ayuda perfectamente a matizar los tonos amarillos gracias a sus reflejos grisáceos. Este rubio favorece a las pieles pálidas y claras aportando luminosidad. También es el tono exacto para disimular las canas, dándote un look pulido y contemporáneo que resta años al instante.

Rubio champán

Si estás buscando un tono que logre mezclar de forma armoniosa matices dorados y perlados que aporten luminosidad al rostro y sofisticación, el rubio champagne es el color que tu melena necesita.

Este rubio no solo favorece a pieles cálidas y frías, es un tono sumamente versátil que puede adaptarse a infinidad de estilos, cortes, mechas, longitudes y texturas. Es, por excelencia, uno de los tintes rubios más rejuvenecedores, gracias a que su mezcla de tonos logra aportar mucha luz sobre la piel y el rostro.

Rubio arena

Este tono de rubio combina matices dorados, beige y cenizos, lo cual da profundidad y movimiento a tu melena, aportando frescura sin perder la sofisticación. Si eres fanática de esta técnica de coloración, esta es la opción ideal para lucir de forma espectacular en un balayage. Este es el color que necesitas para iluminar tu piel y unificar su apariencia.

El 2026 es el año de los cambios y a nadie nos haría mal probar uno extremo. Si eres fanática del pelo rubio y estabas esperando una señal para animarte a cambiar tu imagen y recibir con un nuevo look, esta es la señal del universo que necesitabas. Así que, ve al salón a cambiar el color de tu pelo y probar estos tintes rubios, ¡ya!