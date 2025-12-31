¿Qué son las frame nails? 5 diseños de uñas que favorecen las manos maduras y debes llevar a la cena de Fin de Año

En el mundo del nail art, las tendencias de uñas evolucionan de forma constante; sin embargo, algunas destacan más que otras no solo por su estética, sino por su capacidad de favorecer visualmente las manos.

Una de ellas, sin lugar a dudas, son las frame nails, las cuales no solo se han destacado como uno de los diseños de uñas más solicitados del 2025, sino que también se han posicionado como uno de los manicures más elegantes y favorecedores, incluso para manos maduras.

Este diseño de uñas se caracteriza por realizar un diseño de marco o contorno, ya sea regular o irregular, dentro de la uña. Este trazo puede ser en relieve fino o grueso, aunque también puede llevarse de forma lisa sin la necesidad de recurrir a algún producto 3D para realizarlo.

Este efecto también experimenta con colores y otras texturas, así como con diversas técnicas de decoración; es por ello que es un gran aliado para transformar cualquier diseño de uñas sencillo en algo sumamente elegante y refinado. Estos son los cinco estilos que puedes recrear para unirte a esta tendencia en tu cena de fin de año.

Uñas cat eye

Dentro del universo de estas uñas, el efecto ojo de gato se ha convertido en un gran compañero para lograr resultados elegantes, sofisticados y sumamente discretos. El cat eye suele servir como base para realizar el marco con un relieve muy sutil y el efecto cromático que a todas enloquece.

Puede llevarse en uñas cortas o largas, pero definitivamente estas últimas son a las que más favorece.

Uñas rojas

El rojo es un clásico absoluto que jamás va a fallar en cualquier temporada, y en especial en la navideña. Es por eso que sirve como base para acompañar el diseño de Marco; puedes apostar por tonos oscuros como el borgoña o el burdeos, que no son solo tendencias del momento, sino que ayudan a resaltar de forma elegante el frame, el cual puede jugar con la textura punteada dejando de lado el tradicional relieve.

Aura Nails

Estas uñas son una opción moderna y delicada para acompañar el diseño frame. Por sí solas, gracias a su característico halo, logran crear esa apariencia de marcos sobre la uña, por lo que no necesitas de ningún otro elemento para sumarte a esta tendencia si apuestas por ellas.

Uñas nude

Las uñas no son sinónimo de elegancia y siempre van a ser el diseño predilecto para lucir unas manos refinadas, femeninas, o acá entre nos, cuando no tenemos idea de qué diseño elegir. En esta ocasión se suman al efecto frame con relieve para lucir unas uñas sofisticadas y muy en tendencia.

Para este diseño, la forma favorita será la almendra, pues permitirá crear la ilusión visual desde dos más largos y, por ende, de una mano más delicada.

Uñas francesas

El manicure francés siempre se está reinventando y sabe de qué manera adaptarse a las tendencias que van surgiendo en el mundo de las uñas. En este diseño convive con el efecto frame, jugando con la técnica de destacado, la cual consiste en apostar por destacar solamente una uña con un elemento de decoración específico. Esta variación de tonos y diseños en un mismo set de uñas, lejos de correr el riesgo de lucir extravagante, aporta mucha elegancia y presencia a las manos.

Las frame nails son el diseño de uñas perfecto para acompañar infinidad de estilos sin comprometer la elegancia de nuestras manos. Son perfectas para acompañar cualquier textura y color, así que no te preocupes si cuentas con manos maduras, pues sobre ellas también lucirán perfectas. Ahora estás lista para llegar a tu cena de fin de año con un manicure diferente y muy refinado.