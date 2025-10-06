Suscríbete
Entretenimiento

“Bendecida de tenerte”, el dulce mensaje que Selena Gomez le dedicó a Taylor Swift

Cuando pensábamos que Selena Gomez no podría sorprendernos más, su mensaje a Taylor Swift nos robó el corazón.

October 06, 2025 • 
Karen Luna
Taylor Swift y Selena Gomez

“Bendecida de tenerte”, el dulce mensaje que Selena Gomez le dedicó a Taylor Swift

Getty Images

En tiempos donde las amistades del espectáculo suelen ser tan fugaces como un éxito viral, hay vínculos que resisten los años, las giras y las etapas personales. Selena Gomez y Taylor Swift son prueba de ello. La intérprete de Love Onconmovió a millones de fans al compartir un mensaje lleno de cariño hacia su amiga en su cuenta de Instagram, celebrando casi dos décadas de complicidad y amor incondicional.

El mensaje de Selana Gomez que derritió a sus fans

El mensaje apareció acompañado de una fotografía en la que ambas lucen relajadas y felices, probablemente durante uno de los momentos más recientes que compartieron tras el estreno del nuevo proyecto de Taylor. En el post, Selena escribió:

“En honor a SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, cocodrilo! Te amo @taylorswift por siempre y para siempre.”

Las palabras “bendecida de tenerte” resonaron con fuerza entre los seguidores de ambas artistas, quienes rápidamente inundaron los comentarios con corazones y mensajes celebrando su amistad. En un mundo donde la industria suele poner a las mujeres a competir, este gesto recordó la importancia de acompañarse y celebrar los logros juntas.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Selena Gomez?

Selena y Taylor se conocieron en 2008, cuando ambas salían con los Jonas Brothers. Desde entonces, su relación ha pasado por todas las etapas: alfombras rojas, rupturas, giras, premios y silencios mediáticos. Pero si algo ha permanecido intacto es la lealtad entre ambas.

Han estado una para la otra en los momentos difíciles, como cuando Taylor apoyó públicamente a Selena durante su lucha contra los problemas de salud y su trasplante de riñón, mientras que Gomez ha defendido a Swift en más de una entrevista, llamándola “mi hermana mayor elegida”.

El significado detrás de “SHOWGIRL” y el apodo “cocodrilo”

Su mensaje hace referencia al reciente trabajo de Swift, “Life of a Showgirl”, donde la cantante reflexiona sobre la fama, la vulnerabilidad y el poder de reinventarse. Mientras que el apodo “cocodrilo”, es un término cariñoso que ambas usan desde hace años, un guiño a su forma única de llamarse y mantener su complicidad lejos de los reflectores.

También puedes leer:
kate middleton (4).jpg
Realeza
De Lady Di a Kate Middleton: así se lleva el royal core, la tendencia que te hará la más elegante en tu oficina
July 06, 2025
 · 
Shareni Pastrana
kate portada.png
Realeza
Así lleva Kate Middleton el total nude: 3 claves para lucir como una royal después de los 40
July 08, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Con esta publicación, la cantante nos recordó que, a pesar de los años o las giras, su amistad con Taylor Swift es muy importante para ella y sí, es imposible no sonreír al leerlo porque cuando Selena dice “bendecida de tenerte”, millones de fans sienten que están viendo algo real, algo que va más allá de la fama.

Entérate Lo último Selena Gomez Taylos Swift
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Amal Clooney apuesta por el maquillaje pumpking spice, el más rejuvenecedor a los 47 años.png
Belleza
Amal Clooney apuesta por el maquillaje pumpking spice, el más rejuvenecedor a los 47 años
October 06, 2025
 · 
Lily Carmona
Máxima y Guillermo de Holanda dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia real.png
Realeza
Máxima y Guillermo de Holanda dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia real
October 06, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Inspirado en el universo! Chanel impacta Paris Fashion Week con la bienvenida de Matthieu Blazy.png
Moda
¡Inspirado en el universo! Chanel impacta Paris Fashion Week con la bienvenida de Matthieu Blazy
October 06, 2025
 · 
Lily Carmona
flavor-and-fancy-dulzura-que-cobra-vida.png
Especiales
Flavor and Fancy: Dulzura que cobra vida
October 06, 2025