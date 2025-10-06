“Bendecida de tenerte”, el dulce mensaje que Selena Gomez le dedicó a Taylor Swift

En tiempos donde las amistades del espectáculo suelen ser tan fugaces como un éxito viral, hay vínculos que resisten los años, las giras y las etapas personales. Selena Gomez y Taylor Swift son prueba de ello. La intérprete de Love Onconmovió a millones de fans al compartir un mensaje lleno de cariño hacia su amiga en su cuenta de Instagram, celebrando casi dos décadas de complicidad y amor incondicional.

El mensaje de Selana Gomez que derritió a sus fans

El mensaje apareció acompañado de una fotografía en la que ambas lucen relajadas y felices, probablemente durante uno de los momentos más recientes que compartieron tras el estreno del nuevo proyecto de Taylor. En el post, Selena escribió:

“En honor a SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, cocodrilo! Te amo @taylorswift por siempre y para siempre.”

Las palabras “bendecida de tenerte” resonaron con fuerza entre los seguidores de ambas artistas, quienes rápidamente inundaron los comentarios con corazones y mensajes celebrando su amistad. En un mundo donde la industria suele poner a las mujeres a competir, este gesto recordó la importancia de acompañarse y celebrar los logros juntas.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Selena Gomez?

Selena y Taylor se conocieron en 2008, cuando ambas salían con los Jonas Brothers. Desde entonces, su relación ha pasado por todas las etapas: alfombras rojas, rupturas, giras, premios y silencios mediáticos. Pero si algo ha permanecido intacto es la lealtad entre ambas.

Han estado una para la otra en los momentos difíciles, como cuando Taylor apoyó públicamente a Selena durante su lucha contra los problemas de salud y su trasplante de riñón, mientras que Gomez ha defendido a Swift en más de una entrevista, llamándola “mi hermana mayor elegida”.

El significado detrás de “SHOWGIRL” y el apodo “cocodrilo”

Su mensaje hace referencia al reciente trabajo de Swift, “Life of a Showgirl”, donde la cantante reflexiona sobre la fama, la vulnerabilidad y el poder de reinventarse. Mientras que el apodo “cocodrilo”, es un término cariñoso que ambas usan desde hace años, un guiño a su forma única de llamarse y mantener su complicidad lejos de los reflectores.

Con esta publicación, la cantante nos recordó que, a pesar de los años o las giras, su amistad con Taylor Swift es muy importante para ella y sí, es imposible no sonreír al leerlo porque cuando Selena dice “bendecida de tenerte”, millones de fans sienten que están viendo algo real, algo que va más allá de la fama.

