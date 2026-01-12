5 cortes de pelo que sí rejuvenecen a los 60 y favorecen a todos los tipos de rostro

Elegir el corte de pelo adecuado puede ser una gran herramienta que nos ayude a iluminar el rostro, su respuesta inmediata y ser un aliado para vernos fabulosas a los 60. El secreto para lograrlo es apostar por estilos que aporten movimiento, estructura y generen un marco sobre el rostro para así desviar la atención de líneas de expresión o algunas otras imperfecciones que tengamos sobre nuestra piel.

Si estabas buscando un cambio que te haga sentir fresca y al mismo tiempo en tendencia, no pierdas de vista estos cortes de pelo, que son la apuesta segura para tener una imagen rejuvenecida, de fácil mantenimiento y con un gran toque de elegancia.

Corte clavicut

Este corte se caracteriza por tener una longitud que llega a la altura de la clavícula y es uno de los favoritos de las mujeres que buscan proyectar una imagen refinada y elegante. Gracias a su estructura de media melena, es un gran aliado para ayudarnos a estilizar el cuello, mejorar la apariencia de la papada y aportar definición en la zona de la clavícula.

Generalmente, este corte se realiza de manera recta con las puntas pulidas; sin embargo, si la textura de tu pelo es demasiado densa, apuesta por incluir algunas cuantas capas o degrafilado en la zona de las puntas para evitar una apariencia pesada.

Corte de capas largas con flequillo cortina

Si eres de las que pertenecen al club del pelo largo y no buscas renunciar a la longitud que tienes en este momento, apostar por un corte con capas largas es la mejor opción. La estructura de este corte aporta ligereza y movimiento, evitando que el pelo se vea pesado o sin forma, algo que suele endurecer el rostro y razón por la que mucha gente asocia el pelo largo con envejecimiento.

Al mezclarlo con un flequillo tipo cortina, ayudamos a enmarcar el rostro para lograr suavizar las líneas de expresión.

Corte wedge

Este corte es primo del pixie y se caracteriza por agregar volumen en la zona de la coronilla, dejando la nuca despejada con la intención de favorecer el cuello, las clavículas y los hombros. Es por esta razón que es uno de los cortes favoritos para generar una imagen elegante con postura erguida y muy refinada.

Si lo tuyo es apostar por los cortes clásicos y además cuentas con pelo fino o poca densidad, este corte se convertirá en tu gran aliado rejuvenecedor.

Bob italiano

Perteneciente a la familia del clásico bob, esta versión se caracteriza por ir ligeramente más larga, apostando por un acabado relajado que genere más cuerpo sobre la melena. Al ser un corte que no va tan estructurado, nos puede ayudar a suavizar las facciones.

Para las amantes del estilo desenfadado que tanto estará en tendencia a lo largo de este año, el corte bob italiano es una apuesta segura para proyectar una imagen elegante, moderna y muy favorecedora.

Corte midi

Cuando se lleva este estilo con una raya lateral, estamos agregando un truco para ayudarnos a rejuvenecer de manera instantánea. Aunque este corte, cuya longitud roza los hombros, suele llevarse de forma recta, las tendencias capilares de este año sugieren su uso con textura en la zona de las puntas para generar movimiento y estilizar el rostro mientras combatimos el temible “efecto casco”.

Este corte es demasiado versátil y luce sumamente elegante cuando se lleva en su versión lacia, aunque también se puede adaptar a melenas onduladas.

Si estabas buscando un corte de pelo favorecedor que combine con tu estilo, equilibre comodidad y frescura al mismo tiempo, no dudes ni por un minuto en apostar por alguna de estas ideas. Recuerda que estos cortes de pelo no solo están pensados en resaltar tu estilo a los 60, son también un gran aliado rejuvenecedor con el cual celebrar la belleza natural sin importar la edad en la que te encuentres.