¿Qué pasará con el príncipe Harry si el rey Carlos III muere? Se dice que estos son los planes de William

Aunque durante años, el príncipe Harry y el príncipe William, se mostraron unidos por el duelo compartido tras la muerte de su madre, la princesa Diana, con el tiempo afloraron diferencias profundas en carácter, rol y expectativas dentro de la monarquía.

Sin embargo, se dice que la rivalidad entre los hermanos se intensificó con la renuncia de Harry a sus deberes reales y su mudanza a los Estados Unidos, lo que molestó profundamente a William.

El príncipe William podría despojar de sus títulos reales al príncipe Harry cuando muera el rey Carlos III

De acuerdo con el medio Radar Online, los rumores de que William podría despojar a su hermano Harry de sus títulos reales cuando el rey Carlos III muera y asuma el trono, suenan cada vez más fuerte.

“Harry llega al 2026 impulsado por un fuerte deseo de reafirmarse y avanzar con sus ambiciones. El año ofrece oportunidades para nuevos comienzos y proyectos colaborativos que se sienten energizantes y llenos de potencial, pero podría encontrar obstáculos que lo obliguen a replantearse y adaptar su enfoque a lo largo del camino”, expresó una fuente al medio.

La fuente agregó que uno de sus planes, está relacionado con el papel de su hermano Harry en la familia, una vez que su padre muera.

“Su rivalidad con William podría estallar como una bomba este año”, ya que explicó que “si Carlos fallece de cáncer, lo que bien podría ocurrir en los próximos seis meses, a pesar del optimismo sobre su condición, la amargura entre los hermanos podría estallar.

Ya corren rumores de que William quiere vengarse de Harry por obras como las de sus memorias Spare, considerando despojarlo de sus títulos reales, y ambos tendrían que colaborar en la planificación del funeral de su padre, lo que podría desatar una polémica polémica”.

¿El príncipe Harry busca la protección del rey Carlos III?

En los últimos meses, el príncipe Harry ha buscado la reconciliación con su padre, el rey Carlos III, incluso pudo verlo el pasado mes de septiembre en Clarence House, y desde entonces ha buscado la forma de viajar con sus hijos, Archie y Lilibet, para que puedan convivir con su abuelo.

“Él realmente quiere reconstruir una conexión con su padre, y no hay duda al respecto”, contó un informante”.

Mientras William se prepara para ser el futuro Rey, Harry ha optado por la crítica a la institución que lo crió; por tal motivo es que la gran mayoría de los expertos en la Corona Británica creen casi imposible que entre ambos se pueda dar una reconciliación.

