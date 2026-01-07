Suscríbete
El rey Carlos III estaba harto de las exigencias económicas del príncipe Harry: “No soy un banco”

Un nuevo libro revela que el rey Carlos III se negó a seguir financiando los gastos del príncipe Harry por sus constantes exigencias.

Enero 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
carlos iii principe harry

El rey Carlos III se negó a darle más dinero al príncipe Harry

Getty Archivo

Fue en marzo del 2020 cuando el príncipe Harry decidió renunciar a la familia real para mudarse a Montecito, California, junto a su esposa Meghan Markle, un evento que sigue causando dolor dentro de las familias.

Y aunque el príncipe Harry ha intentado limar asperezas, todo indica que el recuerdo de aquellos episodios sigue muy presente en el Reino Unido, así lo revela El legado de Windsor, un nuevo libro del especialista en realeza Robert Jonson, que saca a la luz detalles inéditos de aquellos días marcados por la tensión.

La despedida del príncipe Harry a sus deberes reales y mudanza a Montecito, California

Robert Jobson asegura en su libro, que la reina Isabel II aceptó la renuncia de su nieto Harry, porque ya estaba cansada del drama que había generado Meghan markle con su llegada a la Familia Real.

Aclaró a sus allegados en privado que se sentía decepcionada por la marcha de los Sussex, lo que consideraba una decisión miope y una oportunidad perdida”, asegura Jonson.

El escritor también menciona que Harry tenía la intención de permanecer de forma híbrida dentro del núcleo familiar de la monarquía; sin embargo, la fallecida monarca fue muy clara con su nieto: “o es tono o no es nada”, así que Harry tuvo que retirarse de forma definitiva.

carlos iii harry reconciliacion

La relación entre el príncipe Harry y Carlos III lleva años deteriorada

Getty Archivo

El rey Carlos III se negó a darle más dinero al príncipe Harry

Por otra parte, el rey Carlos III también tuvo que ponerle límites a su hijo, según se afirma en el libro, este se cansó de que Harry “le insultara” y le “exigiera fondos” tras su marcha. “No soy un banco”, llegó a lamentarse el rey.

Por otra parte, el duque de Sussex negó en su libro ‘Spare’, haber solicitado la ayuda económica de su padre, pero sí mencionó con amargura el hecho que no le hubieran ofrecido apoyo en ese momento donde se sintió vulnerable.

En numerosas ocasiones ha mencionado su deseo de hacer las paces con su padre y hermano, el príncipe William, y espera muy pronto viajar al Reino unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, una vez que su seguridad sea restaurada.

príncipe harry Rey Carlos III
Melisa Velázquez
