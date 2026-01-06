¿Archie y Lilibet viajarán al Reino Unido? Así fue su primera y única visita al país del príncipe Harry

Cuando el príncipe Harry decidió dejar de ser un miembro activo de la familia real, para mudarse a Montecito, California, junto a su esposa Meghan Markle, perdió la seguridad otorgada por el estado, dejándolo a él y su familia vulnerables a ataques.

Desde entonces, el duque de Sussex ha tomado acciones legales para recuperar la seguridad armada, y así poder viajar junto a su familia al Reino Unido, pues sueña con llevar a Archie y Lilibet a su país de origen, para que también visiten a su abuelo, el rey Carlos III.

El príncipe Harry podría llevar a sus hijos Archie y Lilibet al Reino Unido

El pasado 4 de enero, el medio The Mail on Sunday afirmó que el duque de Sussex cumple con los criterios necesarios para que su seguridad sea financiada por los contribuyentes del Reino Unido.

Esta noticia alegra profundamente al príncipe Harry, quien ya había declarado que no se sentía seguro de viajar a su país natal con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet; sin embargo, eso está por cambiar, pues podría viajar junto a su familia.

Aunque Archie nació en el Reino Unido en 2019, antes de que sus padres se retiraran como miembros trabajadores de la familia real, Lili nació tras su traslado a California, y los hermanos solo visitaron el país natal de su padre una vez desde que el duque y la duquesa de Sussex se trasladaron a Estados Unidos.

¿Cómo fue la única visita de Archie y Lilibet al Reino Unido?

Fue en junio de 2022, cuando Harry y Meghan participaron en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel, viajando con sus pequeños Archie y Lilibet.

Harry y Meghan solo asistieron a dos eventos de los cuatro días de festividad que conmemoran los históricos 70 años de su abuela en el trono: ver Trooping the Colour con su familia extensa y salir para un servicio de acción de gracias.

“Ya no forman parte de la familia real trabajadora, y esa es una decisión que han tomado, pero quizá el público aún no lo ha aceptado del todo”, dijo una fuente que conoce a la pareja a People en ese momento. “Sí, eran discretos. Rindieron homenaje y se fueron a casa”. La fuente añadió: “En realidad estaban aquí para ver a la Reina, y así fue”.

Su viaje coincidió con el primer cumpleaños de su hija, y celebraron la ocasión con un picnic en el jardín de Frogmore Cottage, su antigua casa en el Reino Unido, y Harry y Meghan también publicaron un retrato de cumpleaños de Lilibet, aunque ella y Archie no hicieron ninguna aparición pública.

Esta ha sido la única ocasión en la que el príncipe Harry ha podido viajar con sus hijos a su país natal, desde entonces solo se ha convertido en un sueño que podría hacerse realidad muy pronto.

“Echo de menos el Reino Unido, echo de menos partes del Reino Unido, por supuesto que sí”, dijo a la BBC. “Creo que es bastante triste no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal”.

