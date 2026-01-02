Las decisiones que Meghan Markle y el príncipe Harry están tomando sobre el futuro de Archie y Lilibet

Desde su salida de la familia real y su mudanza a Montecito, California, Meghan Markle y el príncipe Harry han buscado proteger la privacidad de sus hijos, Archie y Lilibet; sin embargo, esto podría cambiar, pues ya han empezado a implementar algunos pequeños cambios.

Los duques de Sussex han protegido que sus hijos tengan apariciones públicas, y aunque a veces aparecen en las redes sociales de Meghan, siempre con el rostro cubierto, esa discreción empieza a modificarse.

Te podría interesar: ¿Por qué el príncipe Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen? Aseguran que “está frustrado y preocupado”

El príncipe Archie y la princesa Lilibet podrían tener mayor protagonismo

Meghan y Harry han dejado ver que sus hijos de 6 y 4 años, podrían dejar el anonimato para comenzar a tener mayor protagonismo en su vida pública, al menos así lo dejaron ver el pasado mes de diciembre.

Archie y Lilibet acompañaron a sus padres a la ciudad de Los Ángeles para apoyar en la fundación Our Big Kitchen, donde ayudaron a preparar alimentos para la gente de bajos recursos.

Otra de las señales que han dado los duques de Sussex sobre el futuro más público de sus hijos, es el comunicado que compartieron sobre los cambios que están haciendo en su fundación familiar, Archewell, que ahora llevará el nombre de Archewell Philanthropies.

“Esta entidad benéfica permite a la pareja y a sus hijos expandir sus iniciativas filantrópicas globales como familia”.

Ese mismo mes, Archie y Lilibet aparecieron junto a sus padres en la tarjeta de Navidad familiar, otra señal de que la exposición de sus hijos está cambiando, un cambio que incluso sus amigos más cercanos han notado.

“Sus amigos están genuinamente confundidos” por los aparentes planes de la pareja de involucrar a sus hijos de forma más pública. “Harry y Meghan siempre insistieron tanto en que sus hijos pudieran abrirse camino en la vida sin la presión de expectativas o títulos”, explicaron fuentes al Daily Mail.

Archie y Lilibet tienen título reales

En 2023, Meghan y Harry revelaron que sus hijos llevarían los títulos de príncipe y princesa respectivamente, pero a diferencia de sus primos, George, Charlotte y Louis, que han sido criados bajo el ojo público, Archie y Lilibet han estado en el anonimato.

Sin embargo, parece que Meghan y Harry han cambiado de opinión, y están preparando la incursión de sus hijos en el ojo público, para que tengan mayor protagonismo.

