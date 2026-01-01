¿Por qué el príncipe Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen? Aseguran que “está frustrado y preocupado”

En medio de los cambios que están haciendo Meghan Markle y el príncipe Harry en su fundación Archewell, han comenzado a surgir nuevos rumores que aseguran que la duquesa de Sussex es acusada de acoso laboral.

En los últimos meses, varios integrantes de su equipo de comunicación y marketing han renunciado alegando acoso laboral por parte de Meghan, lo que habría incrementado la preocupación del príncipe Harry por las posibles repercusiones.

El príncipe Harry está preocupado por las acusaciones de acoso laboral contra Meghan Markle

De acuerdo con el medio Radar Online, el príncipe Harry se siente “frustrado”, por los constantes rumores de que Meghan tiene un “comportamiento exigente”, lo que provocaría sus renuncias masivas.

“Harry está frustrado por las renuncias y los rumores de que Meghan es demasiado difícil. Ha trabajado mucho para mejorar su imagen, pero cada nueva dimisión es un paso atrás”, señaló una fuente cercana a la pareja.

Una fuente cercana afirmó que el príncipe teme que esta situación se consolide como un patrón difícil de revertir, especialmente por las acusaciones de acoso laboral.

“Está preocupado de que la reputación de Meghan se le salga de las manos. Sabe que una etiqueta de ‘jefa abusiva’ podría perjudicar sus carreras y sus negocios”, afirmó el insider.

¿Cómo trata Meghan Markle a sus empleados según los rumores?

Una de las renuncias más recientes, fue la de la publicista Emily Robinson, quien después de trabajar en Netflix, para la serie The Crown, fue contratada por la pareja para dirigir los proyectos de Meghan, incluyendo su marca As Ever.

Sin embargo, la publicista renunció tras sentirse “agotada” por las constantes exigencias y el excesivo control de Meghan.

“Emily es una de las profesionales más competentes del sector, y no renuncia sin motivo”, comentó un ejecutivo de relaciones públicas en Hollywood. “Meghan trata a su equipo como si dirigiera un rodaje: da instrucciones todo el tiempo y cambia decisiones de manera abrupta. Eso desgasta a cualquiera”.

Por otra parte, Harry quiere enfocarse en su trabajo humanitario, pero teme que las acusaciones contra Meghan, echen por tierra su credibilidad.

“Harry quiere dejar atrás el drama y enfocarse en su trabajo humanitario”, explicó otra fuente. “Pero si Meghan no logra controlar la narrativa, no sólo perderán más empleados, sino también la reputación que tanto intentan proteger”, agregó.

