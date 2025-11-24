¿Qué sucederá con la familia real británica? Famoso vidente advierte ‘grave acontecimiento’ que está por ocurrir

A lo largo de los últimos años, Athos Salomé, vidente brasileño, también conocido como “Nostradamus viviente”, que ha ganado fama internacional por sus predicciones sobre sucesos globales, ha captado la atención del mundo con sus advertencias. Ahora, vuelve a colocarse en el centro del debate mediático a la hora del futuro de la familia real británica. Sus declaraciones, que han circulado por medios internacionales, describen un acontecimiento “grave” que ocurrirá en un miembro clave de la realeza y que, según afirma, transformará la relación entre los príncipes Harry y William, así como con el rey Carlos.

Aunque sus palabras no pasan desapercibidas, tampoco están exentas de polémica. Sin embargo, sus seguidores recuerdan que este vidente ya ha ganado notoriedad afirmando haber anticipado eventos como la pandemia de covid-19, el fallecimiento de la reina Isabel II o ciertos conflictos globales.

¿Qué predijo para la realeza británica?

De acuerdo con las declaraciones del vidente, entre finales del 2025 y comienzos del 2026 ocurrirá un suceso relacionado con la salud de un integrante clave del núcleo real. Salomé señala que este evento tiene el potencial de alterar la estructura emocional y pública de la monarquía, generando preocupación en torno al futuro de la institución.

No especifica quién sería la figura involucrada, pero recalca que el acontecimiento será lo suficientemente impactante como para desencadenar movimientos inesperados dentro de la familia.

Consecuencias para Harry, William y el Rey Carlos

Según Athos, este episodio abrirá una puerta para lo que describe como un “regreso simbólico” del príncipe Harry al Reino Unido. Aunque no habla de un retorno definitivo, asegura que el suceso facilitaría una especie de tregua temporal entre el duque de Sussex, el rey Carlos III y la princesa Eugenia, una figura cercana a Harry desde hace años.

Sin embargo, el vidente advierte que con el príncipe William la situación seguirá siendo complicada. Describe la relación entre los hermanos como un “punto de fractura” que todavía no encuentra resolución y que requerirá tiempo para sanar por completo.

Salomé afirma que la verdadera reconciliación llegará muchos años después, cuando los hijos de William y Kate retomen lazos con Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. Según él, será esa generación la que logre reconstruir los lazos familiares.

William y Harry seguirán distanciados. Handout/Andy Parsons/Kensington Palace v

¿Qué otras predicciones inquietantes mencionó?

Athos no se limitó a hablar de la realeza. También aseguró que Meghan Markle enfrentará atenciones con Netflix, que podrían derivar en problemas logísticos y en una ruptura total de colaboraciones.

Además, lanzó advertencias sobre amenazas globales, desde ciberataques hasta tensiones geopolíticas en el mar de China meridional, un punto que, según él, podría ser escenario de un conflicto inesperado.

Estas afirmaciones se suman a otras predicciones pasadas en las que el Vidente asegura haber anticipado ataques cibernéticos relacionados con los Juegos Olímpicos de París, la compra de Twitter por Elon Musk y el seguimiento de un asteroide que posteriormente fue confirmado por la NASA.

Meghan Markle tendría problemas con Netflix. Getty Images

Las nuevas advertencias de Athos Salomé colocan nuevamente a la familia real británica bajo la lupa pública, especialmente ante los rumores y preocupaciones recientes relacionados con la salud de algunos de sus miembros.

Aunque sus predicciones generan controversia y escepticismo, también alimentan el interés global por una de las instituciones más observadas del mundo. ¿Qué tan cerca crees que está la monarquía británica de enfrentar un nuevo capítulo crítico?