7 tintes de pelo para lucir en tendencia a los 40 y 50 este invierno 2025

Si algo me emociona del invierno (además de los abrigos suaves y el chocolate caliente) es la excusa perfecta para renovar el color de pelo. Y sí, a los 40 y 50 hay tintes que no solo están en tendencia, sino que realmente rejuvenecen, suavizan los rasgos y nos hacen sentir poderosas sin esfuerzo.

Aquí te cuento los tonos que vienen fuerte este invierno 2025 y por qué podrían convertirse en tu próximo favorito.

1. Castaño chocolate brillante

Este tono vuelve cada año porque aporta profundidad, brillo y una vibra elegante que queda increíble en pieles cálidas o frías. Además, suaviza líneas de expresión mientras hace que el pelo se vea más denso.

2. Rubio miel cálido

El rubio miel es perfecto si buscas claridad sin caer en tonos muy fríos, aporta luz al rostro (ideal para invierno) y da ese efecto de “cara descansada” incluso en semanas complicadas.

3. Negro suave (soft black)

No es el negro intenso de antes, sino un negro suave, más natural y favorecedor. Es perfecto porque define la mirada sin endurecerla, y es una opción moderna para quienes aman los tonos oscuros pero con matices más delicados.

4. Castaño avellana

El hazelnut brown es tendencia porque combina lo mejor del castaño con destellos cálidos que rejuvenecen muchísimo. Si tu melena ya tiene canas, este tono las integra sin necesidad de retoques tan frecuentes.

5. Rubio arena

El sand blonde sigue dominando porque es luminoso, elegante y combina perfecto con cortes midi o bob que tanto veremos este invierno. ¡Ideal si quieres aclarar sin llegar a un rubio platinado!

6. Caramelo dorado

Los tonos caramelo regresan con fuerza gracias a su efecto fresco y natural, ideal para las melenas con ondas suaves, porque reflejan la luz y aportan dimensión sin verse exagerados.

7. Cobrizo suave

El cobrizo llegó para quedarse, pero en su versión más ligera y dulce que mejora la piel en segundos y es perfecto si quieres un cambio visible pero elegante.

Elegir un color de melena este invierno es más que una simple decisión, sino que debe ser congruente con tu estilo, mood y ganas de experimentar. cualquiera de estos tintes en tendencia para mujeres de 40 y 50 hará que te veas más fresca en esta temporada de frío. ¿Ya sabes cuál probarás?

