Árbol de Navidad al estilo británico: la tendencia que dará a tu hogar un toque digno de la realeza

Inspirado en los detalles que caracterizan a las residencias reales y a las casas de campo inglesas, este estilo convierte cualquier hogar en un espacio cálido, refinado y perfectamente festivo para decorar tu hogar esta Navidad.

El árbol de Navidad bitánico se caracteriza por una estética clásica, donde predominan los colores en tonos profundos y atemporales como el rojo burdeos, el verde bosque o el dorado envejecido, que dan este toque aristocrático que tanto nos recuerda a la realeza.

¿Cómo decorar el árbol de Navidad al estilo británico?

Además de la gama de color, se deben de tomar en cuenta los ornamentos, pues en la cultura británica, cada adorno tiene un propósito y un significado, y a diferencia de la decoración maximalista, se busca el equilibrio visual para conseguir una estética elegante y glamurosa.

Árbol de Navidad con velas

Muchos piensan que las velas en los árboles de Navidad comenzaron con Harry Potter; sin embargo, este adorno es un clásico de la decoración británica, pues aporta calidez a la decoración.

Árbol de Navidad con lazos de terciopelo

Los moños o lazos de terciopelo en tonos profundos como el burdeos o el dorado, son parte imprescindible de la decoración británica, ya que dan elegancia y estilizan visualmente el árbol navideño.

Listones de tartán

Otro clásico de la decoración navideña, son los listones con estampado de tartán, que nos recuerdan a Escocia y a las decoraciones campiranas que son tradicionales en todo Reino Unido.

Árbol de Navidad con frutos

En algunas residencias suelen agregar detalles como frutos en los árboles de Navidad en la misma gama de color que el resto de la decoración, pues con ella suelen atraer abundancia, sin romper con el equilibrio de la decoración.

Árbol de Navidad con toques old gold

Los tonos en color dorado con un acabado envejecido se ve mucho mejor de lo que crees, pues se ve realmente elegante, mientras te traslada a la elegancia y opulencia de los castillo reales, además puedes combinarlo con otros tonos fríos como el azul para crear contraste.

La iluminación de los árboles de Navidad británicos

Las luces cálidas en tonos dorados, se distribuyen de forma uniforme para aportar una luminosidad suave que recuerda a las largas tardes invernales en los castillos y mansiones británicas.

Un árbol al estilo británico no es solo un adorno, es una experiencia visual y emocional que transforma cualquier sala en un escenario digno de la realeza.

