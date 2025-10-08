Uñas francesas de los 90, la tendencia de Paris Fashion Week que estará de moda todo el 2026

Las atrevidas uñas de las década de los 90 están de regreso, y el Paris Fashion Week ha sido el escenario perfecto para que celebridades y modelos brillen en las pasarelas con este icónico diseño noventero.

Las uñas de los 90, que se caracterizan por su influencia del pop y el grunge de aquella época con diseños atrevidos y rebeldes, regresan este otoño con sus versiones más elegantes, puntas francesas y esmaltes nude, pero con un brillo sutil que llama la atención.

Las uñas francesas de los 90 están de regreso en el Paris Fashion Week

Nicole Kidman fue una de las celebridades que más impactó con sus uñas noventeras durante la presentación de la nueva temporada Primavera/Verano 2026 de Chanel, a cargo del director creativo Matthieu Blazy.

Kidman, que estuvo acompañada de sus dos hijas, Sunday Rose y Faith, sorprendió con sus uñas francesas de los 90, largas con terminación en punta y un blanco con un sutil brillo nacarado que no pasó desapercibido.

Las uñas francesas de los 90 domina en el Paris Fashion Week Pascal Le Segretain/Getty Images

Uñas de los 90 que regresan este otoño

Aunque los tonos neón y vibrantes eran parte del manicure de los 90, para este otoño son los tonos pasteles y metálicos los que regresan de aquella década para crear diseños atrevidos y modernos este otoño. Estas son algunas propuestas:

Polka dot de los 90

Se caracteriza por su base blanca nacarada y puntos blancos mate que resaltan para crear ese efecto de una francesa que se ha reinventado temporada tras temporada por su look versátil y elegante que combina con todo.

Uñas francesa clásicas

Estas uñas francesas se caracterizan por su punta blanca profunda y su acabado glaseado que aporta un brillo sutil y elegante, que se popularizó precisamente en esta década donde las uñas nacaradas dominaban las tendencias.

Uñas pastel

Los tonos pastel como el rosa también formaban parte de los diseños más populares en los salones de uñas de aquella década, donde las formas cuadradas y almendradas eran las favoritas.

Uñas metalizadas

Los diseños futuristas también eran los grandes protagonistas de los 90, las uñas largas con acabados metálicos era furor, era una mezcla de elegancia con modernidad que solo las más audaces se atrevían a usar.

Uñas glitter

Las uñas con acabados glitter también se hicieron muy populares, ya que aportaban un aire de modernidad y elegancia pero con un toque divertido que conquistó a las más femeninas y románticas por su brillo soñador.

Sin duda, la década de los 90 seguirá siendo un referente de estilo y moda que seguiremos viendo lo que reste del 2025 y probablemente también en el 2026.

