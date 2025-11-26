Cortes con flequillo: ¿Qué es el flequillo Austen, la tendencia que favorece a todas porque suaviza facciones?

En tiempos donde conviven tendencias tan distintas como los rizos voluminosos noventeros, el estilo gótico o las melenas minimalistas, surge un estilo inesperado que mira hacia las épocas pasadas: el flequillo Austen.

Inspirado en la estética romántica de las heroínas literarias del siglo XIX y popularizado nuevamente por series y películas recientes de época, ese flequillo se ha convertido en una propuesta suave, delicada y ultra favorecedora para todo tipo de rostro. Y aunque es la tendencia protagonista del momento, no llega sola, pues los flequillos clásicos retoman su energía para volverse la alternativa ideal para un cambio de look con cortes con flequillo en este 2026.

¿Qué es el flequillo Austen y por qué es tan favorecedor?

El flequillo Austen es un microflequillo ligeramente ondulado y despeinado que recuerda a los peinados románticos del período de la regencia. Su aspecto es suave, etéreo y natural, pues se conforma de mechones cortos, texturizados y ondas sutiles que caen de forma irregular sobre la frente.

Algo que lo distingue es su aire melancólico, femenino y delicado, el cual ayuda a suavizar de forma visible las facciones. Al no ser un flequillo rígido, sino con movimiento, funciona perfectamente en rostros redondos, cuadrados, alargados y ovalados, convirtiéndose en la alternativa perfecta para aquellas que buscan un look fresco y una alternativa al fleco recto.

Este estilo se integra muy bien en melenas largas, ondas naturales o peinados sueltos con volumen.

Al ser un flequillo extra corto, es probable que algunas no se sientan tan seguras de apostar por él para su próximo cambio de imagen; es por ello que también nos dimos a la tarea de investigar cuáles serán los flequillos en tendencia para este año, los cuales seguramente se adaptarán a tu estilo y gusto.

Flequillo cortina

El flequillo cortina continúa dominando las tendencias gracias a su capacidad para afinar los rasgos y equilibrar las proporciones del rostro. Este corte se abre por el centro y cae a los lados con un suave degradado que enmarca la cara, creando un efecto lifting de forma natural. Es versátil, elegante y fácil de peinar, especialmente si estás buscando un look romántico con ondas y estilo relajado.

Flequillo coreano

Suave, etéreo y algunas veces imperceptible, el flequillo coreano es la mejor opción para aportar frescura inmediata sobre nuestras facciones. Se caracteriza por ser fino, ligeramente despeinado y con mechones que se integran de forma natural al resto del pelo. Favorece principalmente a quienes tienen facciones marcadas o buscan suavizar la zona de la frente sin cubrirla por completo. Además, es el compañero perfecto para peinados relajados con ondas sueltas o recogidos románticos como chongos o coletas altas.

Flequillo recto texturizado

Si deseas algo más definido, el flequillo recto con textura es la opción que estás buscando. Este suele ir cortado a la altura de las cejas, pero sin la rigidez de un corte clásico recto, pues se le agrega movimiento mediante pequeñas capitas o puntas de grafiladas. Esto permite que no endurezca los rasgos y que luzca natural y de forma armoniosa con el resto de la melena.

Flequillo lateral

El flequillo lateral largo es uno de los más versátiles. Se caracteriza por una caída diagonal que enmarca la mandíbula y los pómulos, convirtiéndolo en la opción ideal para aquellas que buscan un cambio visible pero no radical.

Va perfecto en melenas largas o cortes en capas, pues añade un toque sofisticado que estiliza la mirada y el pelo en general.

El flequillo Austen llega para conquistar el 2025 con su encanto romántico, femenino y literario. Su capacidad para suavizar rasgos lo convierte en una tendencia universal que muchas queremos probar, especialmente si estamos buscando proyectar un aire dulce y nostálgico sin renunciar al toque de modernidad. Después de conocer esta nueva tendencia en cortes de pelo, y has decidido que no es tu favorita, no te preocupes, pues hay opciones más clásicas y actuales de cortes con flequillo que ayudarán a transformar tu look y verte espectacular en todo momento.