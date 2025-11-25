Suscríbete
México abre el Mundial 2026: así queda el calendario oficial (y las fechas que no puedes perderte)

La FIFA publicó el calendario completo del Mundial 2026: México abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca. Conoce todas las fechas clave, sedes y detalles del mundial más grande de la historia.

Noviembre 25, 2025 • 
Gabriela Santillán
VANIDADES PORTADAS.png

Canva

FIFA revela el calendario del Mundial 2026: México será protagonista del partido inaugural

El Mundial 2026 será un torneo histórico: por primera vez reunirá 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— en una edición que promete romper récords. La FIFA ya publicó el calendario completo y confirma que México inaugurará la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Azteca, marcando el inicio de una fiesta futbolera que se extenderá hasta el 19 de julio, día de la gran final en la región de Nueva York/New Jersey.

Las fechas que debes tener en el radar

  • Fase de grupos: 11 al 27 de junio, con jornadas llenas de encuentros.
  • Round de 32: 28 de junio al 3 de julio.
  • Octavos: 4 al 7 de julio.
  • Cuartos: 9 al 11 de julio.
  • Semifinales: 14 y 15 de julio.
  • Tercer lugar: 18 de julio.
  • Final: 19 de julio.

México será protagonista desde el día uno

La Selección Mexicana abrirá oficialmente el torneo, convirtiendo al Estadio Azteca en el centro de la atención mundial. El rival se definirá después del sorteo del 5 de diciembre, donde también quedarán listas todas las combinaciones, horarios y grupos.

Ciudades sedes: un Mundial tan grande como el mapa

El calendario reparte partidos entre ciudades icónicas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Miami, Toronto, Vancouver, Houston, Dallas, San Francisco, Kansas City, Atlanta y más. Habrá actividad casi diaria durante la fase de grupos, ideal para los aficionados que seguirán el torneo desde casa o viajarán a vivirlo en vivo.

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
