Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda sorprende con elegante palazzo amarillo en su visita a Indonesia, ¿qué hay detrás del uso de este color?

La reina acertó con un conjunto amarillo vibrante durante su gira oficial por Indonesia, un color lleno de tradición y significado.

Noviembre 25, 2025 • 
Lily Carmona
Máxima de Holanda habla sobre el suicidio de su hermana

Máxima de Holanda habla sobre el suicidio de su hermana

Getty Images

Durante su reciente visita oficial a Indonesia, la reina Máxima de Holanda captó todas las miradas con un palazzo amarillo brillante, elegante y muy sofisticado, que destacó no solo por su corte impecable, sino también por su carga simbólica.
Más que un gesto de estilo, el color elegido parece hablar a dos audiencias: su profundo estatus como monarca y referente de estilo, y el profundo significado cultural del amarillo en la tradición indonesia.

El elegante palazzo de Máxima

Si bien es cierto que esta no es la primera vez que vemos a la reina con este atuendo, pues antes lo ha llevado, pero en su versión verde, esta prenda es muy especial por varios factores.
El palazzo es una pieza realizada por la firma Natan, y está confeccionada en dos partes: en la parte inferior por un pantalón de tiro alto y piernas anchas que aportan estructura al conjunto y el efecto de “piernas largas”, el cual dota a la reina de una imagen impecable y refinada; una cinta a la altura de la cintura para enmarcar la figura, y por la parte superior con una blusa de manga larga y cuello redondo plisado, elemento característico de la firma.
Para complementar el look, Máxima apostó por unos tacones de sandalia en el mismo color que el conjunto y un bolso de mano también a juego.

Queen Maxima Of The Netherlands Visits UN In Solo - Day One

La reina Máxima y el rey Soli Sri Paduka Mangkoenagoro X.

Patrick van Katwijk/Getty Images

Kuning: un color cargado de simbolismo

En muchas culturas del sudeste asiático, incluido Indonesia, los colores no son solo un elemento estético; transmiten mensajes, valores y estatus.
En el idioma indonesio, la palabra “kuning” se traduce literalmente como “amarillo”, y es el término estándar para referirse en general a este color, tanto en contextos cotidianos como formales.
El amarillo en muchas regiones de Indonesia tiene connotaciones tradicionales de realeza, nobleza, prosperidad y dignidad. Es un color que suele usarse en ceremonias importantes, vestimenta tradicional, tejidos y decoraciones de eventos significativos.
Este color, además, tiene un valor simbólico ligado a creencias espirituales, pues puede representar la riqueza espiritual y material, la bendición y también el honor familiar.
A nivel de vestimenta, usar “kuning” en actos oficiales o visitas formales puede interpretarse como un gesto de respeto hacia las costumbres locales, sobre todo cuando se trata de diplomacia o encuentros interculturales.

¿Qué comunica este gesto en el marco diplomático?

La elección de ese look por parte de Máxima va más allá del gusto personal: es una carta diplomática no verbal. Al portar un color tan cargado simbólicamente en Indonesia, envía un mensaje de respeto, unión y escucha cultural.
Para algunos, este gesto se interpretó como un símbolo de admiración hacia las tradiciones del país visitado, reforzando la idea de que los miembros de la corona holandesa están dispuestos a adaptarse y honrar las culturas que visitan.

El palazzo de la reina Máxima de Holanda en Indonesia no fue simplemente un acierto de estilo, fue un mensaje cuidadosamente calibrado de respeto y diplomacia. Al elegir un color con profundo significado en la cultura local, la reina demostró sensibilidad cultural, elegancia y una conciencia impecable del poder simbólico de la moda.

También puedes leer:
maxima de holanda.png
Moda
Estos outfits de Máxima de Holanda demuestran por qué es la reina de los looks coloridos
Septiembre 09, 2023
 · 
Emma Duarte
Maxima de holanda.jpg
Realeza
Tres de los mejores diseños de sombrero llevados por Máxima de Holanda
Julio 17, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Máxima de Holanda Entérate Lo último
Lily Carmona
Relacionado
VANIDADES PORTADAS.png
Entretenimiento
México abre el Mundial 2026: así queda el calendario oficial (y las fechas que no puedes perderte)
Noviembre 25, 2025
 · 
Gabriela Santillán
Jennifer Lopez luce las mechas beige rejuvenecedoras que querrás llevar esta Navidad y Año Nuevo.png
Belleza
Jennifer Lopez luce las mechas beige rejuvenecedoras que querrás llevar esta Navidad y Año Nuevo
Noviembre 25, 2025
 · 
Lily Carmona
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie.png
Realeza
Meghan Markle enfrenta nueva controversia: portavoz aclara el origen del vestido de 1.700 de dólares de sus promocionales
Noviembre 25, 2025
 · 
Lily Carmona
anne hathaway jeans
Entretenimiento
Anne Hathaway sorprende al mostrar su faceta más auténtica
Noviembre 25, 2025
 · 
Karen Luna