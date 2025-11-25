Máxima de Holanda sorprende con elegante palazzo amarillo en su visita a Indonesia, ¿qué hay detrás del uso de este color?

Durante su reciente visita oficial a Indonesia, la reina Máxima de Holanda captó todas las miradas con un palazzo amarillo brillante, elegante y muy sofisticado, que destacó no solo por su corte impecable, sino también por su carga simbólica.

Más que un gesto de estilo, el color elegido parece hablar a dos audiencias: su profundo estatus como monarca y referente de estilo, y el profundo significado cultural del amarillo en la tradición indonesia.

El elegante palazzo de Máxima

Si bien es cierto que esta no es la primera vez que vemos a la reina con este atuendo, pues antes lo ha llevado, pero en su versión verde, esta prenda es muy especial por varios factores.

El palazzo es una pieza realizada por la firma Natan, y está confeccionada en dos partes: en la parte inferior por un pantalón de tiro alto y piernas anchas que aportan estructura al conjunto y el efecto de “piernas largas”, el cual dota a la reina de una imagen impecable y refinada; una cinta a la altura de la cintura para enmarcar la figura, y por la parte superior con una blusa de manga larga y cuello redondo plisado, elemento característico de la firma.

Para complementar el look, Máxima apostó por unos tacones de sandalia en el mismo color que el conjunto y un bolso de mano también a juego.

La reina Máxima y el rey Soli Sri Paduka Mangkoenagoro X. Patrick van Katwijk/Getty Images

Kuning: un color cargado de simbolismo

En muchas culturas del sudeste asiático, incluido Indonesia, los colores no son solo un elemento estético; transmiten mensajes, valores y estatus.

En el idioma indonesio, la palabra “kuning” se traduce literalmente como “amarillo”, y es el término estándar para referirse en general a este color, tanto en contextos cotidianos como formales.

El amarillo en muchas regiones de Indonesia tiene connotaciones tradicionales de realeza, nobleza, prosperidad y dignidad. Es un color que suele usarse en ceremonias importantes, vestimenta tradicional, tejidos y decoraciones de eventos significativos.

Este color, además, tiene un valor simbólico ligado a creencias espirituales, pues puede representar la riqueza espiritual y material, la bendición y también el honor familiar.

A nivel de vestimenta, usar “kuning” en actos oficiales o visitas formales puede interpretarse como un gesto de respeto hacia las costumbres locales, sobre todo cuando se trata de diplomacia o encuentros interculturales.

¿Qué comunica este gesto en el marco diplomático?

La elección de ese look por parte de Máxima va más allá del gusto personal: es una carta diplomática no verbal. Al portar un color tan cargado simbólicamente en Indonesia, envía un mensaje de respeto, unión y escucha cultural.

Para algunos, este gesto se interpretó como un símbolo de admiración hacia las tradiciones del país visitado, reforzando la idea de que los miembros de la corona holandesa están dispuestos a adaptarse y honrar las culturas que visitan.

El palazzo de la reina Máxima de Holanda en Indonesia no fue simplemente un acierto de estilo, fue un mensaje cuidadosamente calibrado de respeto y diplomacia. Al elegir un color con profundo significado en la cultura local, la reina demostró sensibilidad cultural, elegancia y una conciencia impecable del poder simbólico de la moda.