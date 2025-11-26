¿Quién era Paul Costelloe, diseñador favorito de la princesa Diana y responsable de su icónico vestido de flores?

Este 21 de noviembre del 2025 se confirmó el fallecimiento de Paul Costelloe, uno de los diseñadores más relevantes del Reino Unido e Irlanda, a los 80 años. Con más de cuatro décadas dedicadas a la moda, desde sus inicios en 1979 hasta su último desfile en Londres en septiembre de este año, Costelloe deja un legado de elegancia, modernidad y audacia.

Sus diseños marcaron una época, pero sin duda su colaboración con la princesa Diana lo convirtió en una figura central del estilo real.

De joven diseñador irlandés a figura clave de la moda británica

Paul nació en Irlanda y empezó su carrera en moda siendo muy joven. A los 24 años ya exploraba su visión creativa en el diseño, y 4 años después de su debut comenzó a presentar su colección en Londres, ciudad que lo adoptó como parte de su escena fashionista. Desde entonces, sus propuestas destacaron por combinar cortes clásicos con toques atrevidos, mezclando elegancia con sensibilidad contemporánea.

Durante más de 45 años, Costelloe supo mantenerse vigente, adaptándose a las transformaciones del mundo de la moda sin perder su sello.

Sus pasarelas reflejaban refinamiento, estructura en los cortes y una paleta de colores que variaba desde tonos suaves hasta propuestas audaces, lo que le permitió ganarse un lugar privilegiado entre los diseñadores más respetados de su generación.

La princesa Diana: una musa que marcó la historia

El vínculo entre Costelloe y Diana de Gales comenzó a principios de los años 80. Con delicadeza y comprensión del estilo de la princesa, el diseñador supo capturar su espíritu: sofisticada, moderna y cercana.

En sus primeros trabajos para ella, apostó por vestidos estampados con flores, vuelos ligeros y paletas suaves, diseños perfectos para viajes oficiales, actos públicos o compromisos reales que le vimos portar en más de una ocasión.

Un ejemplo memorable, y parte fundamental del legado del diseñador, fue un vestido de flores rosas que Diana usó durante su visita a Omán en 1986, atuendo que reutilizó años después en Nigeria.

Otra de las piezas icónicas creadas para la princesa fue el vestido floreado amarillo que lució durante la gira de Australia en 1988, un look que pasó a la historia por su frescura y elegancia.

Con el paso del tiempo y los cambios en la vida de la princesa, Costelloe también evolucionó, creando piezas que se volvieron más estructuradas y modernas. Tras la separación en 1992, sus atuendos comenzaron a reflejar a una mujer más segura, independiente y consciente de su poder, actitud que reflejó a la perfección con el conjunto con americana y vestido de lunares rosa que Diana llevó en un viaje a Nepal.

La princesa Diana durante Terrigal Beach Surf Carnival en Australia en 1988, luciendo el vestido amarillo de flores de Paul Costelloe. Princess Diana Archive/Getty Images

Legado, impacto y despedida

La muerte de Paul representa el adiós a una voz influyente de la moda europea. Su legado trasciende las pasarelas, pues definió gran parte de la imagen pública de una de las mujeres más icónicas del siglo XX.

Sus diseños no solo vistieron a la realeza, sino que inspiraron a generaciones que vieron en Diana una guía de estilo moderno, elegante y auténtico.

Su capacidad de adaptar tendencias sin sacrificar elegancia lo convirtió en un puente entre lo clásico y lo contemporáneo, factor que lo posicionó como una de las personalidades más importantes gracias al talento que tenía para resaltar la personalidad de las personas a las que vestía.

Con su despedida salen del escenario muchos recuerdos memorables, desde vestidos que parecen sacados de una película histórica hasta aquellos atuendos con una estética que sigue vigente. Hoy, Paul Costelloe ya no se encuentra en este plano físico, pero su nombre ha quedado inscrito en la historia de la moda como un símbolo de elegancia, creación y sensibilidad, que, al igual que la princesa Diana, seguirá inspirando a generaciones.