Rania de Jordania rinde homenaje a la reina Letizia con traje blanco durante su visita a México

El pasado 5 de septiembre, Rania de Jordania visitó la ciudad de México para participar en la Conferencia México Siglo XXI, donde habló sobre la necesidad de repensar sobre el progreso humano, en un momento donde el conflicto entre Israel y Gaza retumba en todo el mundo.

Sus palabras firmes pero con humanidad, fueron bien recibidas por el público asistente; sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue su look, pues muchos creen que fue un homenaje a su amiga, la reina Letizia.

El traje sastre en color blanco de Rania de Jordania

Rania, se ha considerado como una de las royals mejor vestidas de la realeza, y durante su visita a México lo volvió a demostrar.

Para la ocasión, vistió un traje sastre en color blanco de la marca Max Mara, compuesto por la americana Esedra de corte sencillo y los pantalones Ercole ligeramente flare, un look que recuerda al que traje que vistió la reina Letizia el día que anunció su compromiso con el entonces, príncipe Felipe de España.

Para anunciar su compromiso con Felipe, Letizia usó traje sastre de Armani Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho via Getty Images

Sin embargo, Rania combinó su traje con una blusa Vita de de Thierry Colson en tonos azules, con volantes y drapeados en el cuello que le dieron elegancia y sofisticación.

Rania completó el look con stilettos blancos de Christian Louboutin, una clutch de rafia azul con cadena de Giorgio Armani y como accesorios el anillo Topaz de Ralph Masri en oro blanco 18kt.

¿Rania de Jordania fue ignorada en México?

A pesar de que su participación en la convención fue todo un éxito, su presencia en el país pasó desapercibida, pues ni la presidenta de México Claudia Sheinbaum ni el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvieron encuentros oficiales con la reina.

Esta ausencia resulta llamativa si se considera el historial diplomático entre ambos países. México y Jordania formalizaron relaciones en julio de 1975 y, desde entonces, han mantenido un vínculo constante en los ámbitos bilateral, multilateral y cultural.

El esposo de la reina, el rey Abdullah II bin Al-Hussein, ha visitado México en al menos dos ocasiones, en ambas fue recibido por el presidente de México y se firmaron acuerdos importantes, por lo que se cree que esta omisión pudo haber sido una cuestión de mala organización por parte del gobierno.

