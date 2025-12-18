Tendencias de color de pelo 2026: 5 tintes antiedad que estarán de moda todo el año

Las tendencias de 2026 no solo prometen mantener tu look moderno y actualizado con tonos cálidos y luminosos, también revitalizan el rostro, aportando mayor luz y un efecto visiblemente más rejuvenecido.

Estas tendencias de color tienen efecto antiedad natural por que sus matices luminosos enmarcan el rostro, equlibran el tono de piel y crean contrastes sofisticados que iluminan la mirada hasta con el cambio más sutil.

Tendencia de color de pelo 2026 con efecto antiedad

Estos colores de pelo tienen la cualidad de protagonizar todo el 2026, y no solo se llevarán en looks parejos, también serán los más utilizados para crear efectos de color que ilumen de forma natural la melena y el rostro.

Honey gold

También conocido como miel dorada, sigue siendo uno de los tonos favoritos para el próximo año, pues combina la calidez y suavidad que ilumina el rostro de forma natural, que suaviza las líneas de expresión, creando una apariencia más fresca y radiante, mientras da vida al pelo.

Rubio cenizo perlado

Si están en busca de un look con un toque más sofisticado y llamativo, el rubio cenizo será la opción ideal para el 2026, pues su acabado suave con matices perlados, da un acabado elegante que disimula de manera natural las imperfecciones, no solo disimulando las arrugas, también equilibrando el tono de piel, mientras aporta un aire de frescura juvenil.

Cobrizo suave

Se trata de un tono intenso y vibrante, ideal para pieles cálidas y para quienes buscan un look que destaque y realce las facciones del rostro, aportando un brillo saludable y luminoso, además de profundidad y reflejos que dan volumen y movimiento a la melena.

Balayage rubio mantequilla

Este tono luminoso y cremoso sigue siendo una apuesta segura en 2026, que aplicado en técnicas de color como el balayage, es capaza de realzar el tono de piel, mientras da dimensión sin necesidad de mantenimiento constante. Al integrar tonos claros alrededor del rostro, crean un efecto lifting que aporta brillo y un look juvenil.

Espresso suave

Se trata de un tono suave que gracias a sus matices cálidos, es capaz de dar brillo a las melenas castañas de forma natural, ideal para suavizar las facciones y realzar la belleza del rostro, dando como resultado un look con cuerpo, movimiento y un aire moderno y sofisticado que rejuvenece al instante.

La clave para conseguir un look favorecedor para lucir más joven y moderna, está en identificar los tonos que van mejor con tu tono de piel, además de elegir la técnica de colorimetría adecuada, y para ello, es importante consultar con un experto.

