Kate Middleton lleva el abrigo verde perfecto para lucir elegante este Año Nuevo: FOTO

Kate Middleton deslumbró con uno de sus looks más festivos al apostar por el abrigo perfecto para brillar en las celebraciones de fin de año.

Diciembre 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo

Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo

Getty Images

El pasado 5 de diciembre, Kate Middleton celebró su evento anual de villancicos, ‘Juntos en Navidad’ en la Abadía de Westminster, una celebración que ha impulsado desde el 2021, y que tiene como intención rendir un homenaje a quienes han contribuido a la comunidad.

Con este evento, se marca el inicio oficial de la Navidad en el Reino Unido, pues además reúne a grandes personalidades del espectáculo, además de importantes miembros de la familia real.

Este 2025, Kate estuvo acompañada de su esposo, el príncipe William, y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, y como ya es costumbre, la princesa de Gales se robó las miradas con su look navideño.

Te podría interesar: Kate Middleton y sus mejores outfits de Navidad: elegancia real año con año

Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo

Para la gran ocasión, Kate Middleton ha llevado uno de sus looks navideños más elegantes y sofisticados, dejando claro que es la reina de la temporada invernal, imponiendo tendencia con sus sofisticados estilismo.

La princesa de Gales llevó un hermoso vestido abrigo en color verde bosque de la diseñadora Catherine Walker, con doble botón joya, estructura marcada en las zona de los hombros y la cintura para adaptarse a la silueta, y largo midi, que estrenó por primera vez en 2020, cuando aún era duquesa de Cambridge.

La falda de Mui Mui de Kate Middleton que es perfecta para esta Navidad

La falda de Mui Mui de Kate Middleton que es perfecta para esta Navidad

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Kate combinó su abrigo con un cuello de piel sintética de Troy London y botas de ante en color negro de Ralph Lauren, que estrenó en 2018.

Sin embargo, el abrigo no fue el único en capturar la atención, pues la princesa de Gales también llevó su famosa falda de lana con estampado de tartán y pequeños cristales de corte midi de la firma Mui Mui, además de los pendientes largos con estrellas, que estrenó en 2022.

Los looks invernales de Kate Middleton

La princesa de Gales se ha convertido en una de las royal europeas mejor vestidas, y lo ha demostrado al llevar los looks invernales más elegantes y sofisticados de la temporada, año tras año.

kate middleton
Melisa Velázquez
