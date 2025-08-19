Rania de Jordania impone moda con la falda amarilla más chic que regala cintura de avispa

Después de varios meses alejada de la vida pública por motivos de salud, la reina Rania de Jordania reaparece en su agenda oficial con la distinción que la caracteriza, luciendo una falda impecable que estiliza la silueta y reafirma su indiscutible maestría en elegancia.

Rania visitó Al Salt, en el norte de Jordania, para visitar diferentes proyectos comunitarios y una cafetería que data de 1881 y que recientemente fue restaurada, donde volvió a ser el centro de atención por su impecable estilo, esta vez luciendo un look boho en tendencia y muy favorecedor.

Rania de Jordania impone estilo con falda amarilla que regala cintura de avispa

Para la ocasión, Rania vistió una camisa blanca que combinó con una falda en color amarillo canario estilo boho con cristales y bordados blancos con dorado a lo largo de toda la tela, perfecta para marcar la cintura y acentuar la figura.

La falda que ha captado las miradas de los especialistas en moda, aseguran que se trata del modelo Camille de la firma italiana Emporio Sirenuse, famosa porque sus prendas están inspiradas en el hotel Le Sirenuse de Positano en la costa de Amalfi.

Rania combinó su falda con una sencilla camisa blanca de Chiloé con cuello clásico y mangas abullonadas, perfecta para los días calurosos del verano.

Para los componentes apostó por unos zapatos blanco estilo mule de Prada, bolso de cuero marrón de Scotia y gafas cuadradas de oliver People’s. De su joyero apostó por pendientes de aro geométricos y un brazalete de oro con diamantes.

Con este hermoso estilo, la reina de Jordania retoma sus actividades reales.

El look más icónico de Rania de Jordania

Esta no es la primera vez que la esposa de Abdalá II lleva un look como este, pues durante la boda de la reina Letizia y Felipe VI, la reina Rania causó sensación al llevar un look sofisticado y elegante con prendas básicas; camisa blanca con falda larga.

Rania de Jordania A. Jones/J. Whatling/J. Parker/M/UK Press via Getty Images

Su falda larga de encaje en color lila de la firma Givenchy se convirtió en un ícono de la moda, sobre todo porque decidió llevarla con una sencilla camisa blanca, un look que le dio la vuelta al mundo y que hoy es recordado por su reciente look de regreso a la vida pública.

