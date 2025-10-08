Suscríbete
Belleza

Balayage en otoño: estos son los 6 tonos más buscados de la temporada para un look cálido y elegante

El balayage continúa siendo uno de los favoritos este otoño, estos son los tonos protagonistas que te ayudarán a lucir un look cálido, favorecedor y lleno de elegancia.

October 08, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tonos de balayage para el otoño

Tonos de balayage para el otoño

Getty Images

El otoño se ha convertido en la temporada ideal para transformar tu imagen y estrenar un nuevo look, este año, el balayage se consolida como la técnica favorita para lograr un efecto luminoso, natural y con movimiento, ideal para quienes buscan un cambio sutil pero con mucho estilo.

Los tonos favoritos de esta temporada, son aquellos que nos recuerdan la belleza del otoño, con sus colores cálidos de matices anaranjados, dorados y especiados como el marrón, que dan como resultados hermosos efectos cobrizos que llena de luz tu melena, y al mismo tiempo resaltando tu tono de piel.

Te podría interesar: Choppy bang: 5 formas de llevar la versión moderna del flequillo corto que rejuvenece y estiliza el rostro

También puedes leer:
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
Belleza
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
April 27, 2020
 · 
Vanidades
Mechas para disimular las canas en morenas babylights, balayage y más.jpg
Mechas para disimular las canas en morenas: babylights, balayage y más
June 22, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya

Mejores tonos de balayage para el otoño

Estos son los tonos de balayage más populares del otoño, la clave será elegir el que mejor favorezca a tu tono de piel y características.

Balayage mocha

Este tono combina los matices cálidos del café con destellos dorados que aportan profundidad y un brillo natural a la melena, es ideal para quienes buscan un cambio de look elegante con un hermoso acabado cremoso.

Balayage espresso

Es el tono ideal para brunettes que buscan un cambio discreto pero hermoso, sus reflejos dorados sobre una base oscura dan profundidad y un acabado sofisticado.

Balayage caramelo

Es uno de los tonos más deseados del otoño por su capacidad de aportar calidez y luminosidad al pelo de forma natural, sus reflejos dorados y miel crean un efecto radiante que ilumina el rostro y suaviza los rasgos, ideal para castañas y morenas.

Balayage cinnamon

Inspirado en los tonos de la canela, este tono combina matices cobrizos, rojizos y dorados que aportan calidez y un brillo irresistible al pelo, es ideal para quienes buscan un cambio sutil pero con carácter.

Balayage avellana

Es la elección perfecta para quienes buscan un look cálido, natural y elegante este otoño, sus tonos combinan matices dorados, miel y marrón claro, logrando un efecto luminoso que aporta movimiento y profundidad al pelo.

Balayage pumpkin

Es el tono más atrevido y moderno del otoño, ya que está inspirado en los matices de la calabaza, mezcla reflejos cobrizos, anaranjados y dorados que llenan la melena de luz y calidez.

El balayage de otoño se caracteriza por su sutileza y su capacidad de adaptarse a todos los tonos de piel y tipos de pelo, además de ser de bajo mantenimiento.

balayage Lo último Entérate
Melisa Velázquez
Relacionado
Mary de Dinamarca reinventa el traje clásico en un look arriesgado que define la cintura con elegancia.png
Realeza
Mary de Dinamarca reinventa el traje clásico en un look arriesgado que define la cintura con elegancia
October 08, 2025
 · 
Lily Carmona
Chad rompe con African Parks, organización benéfica del príncipe Harry
Realeza
¿El príncipe Harry está en problemas legales? El país de Chad rompe con su organización benéfica African Parks
October 08, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Portal 10/10: cómo te afecta según tu signo zodiacal
Horóscopos
Portal 10/10: ¿cómo afecta a cada signo del zodiaco y cómo aprovechar su energía de transformación?
October 08, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Los hijos de Jennifer Lopez, Emmet y Max, se preparan para la universidad
Entretenimiento
Jennifer Lopez se pone emotiva con la partida de sus gemelos a la universidad: “¡Ay! Me voy a quedar sola”
October 08, 2025
 · 
Melisa Velázquez