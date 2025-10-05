Choppy bang: 5 formas de llevar la versión moderna del flequillo corto que rejuvenece y estiliza el rostro

Tal vez el choppy bang sea el flequillo más atrevido y arriesgado de la temporada; sin embargo, es posible crear looks elegantes y sofisticados, gracias a su corte asimétrico que aporta elegancia mientras estiliza el rostro.

A pesar de ser un flequillo corto, es posible adaptarlo a diferentes estilos para crear looks dinámicos y modernos que te harán lucir sofisticada y con hermoso aire rebelde que rejuvenece a cualquier edad.

¿Cómo es el choppy bang?

Este flequillo inspirado en Audrey Hepburn, se caracteriza por ir por encima de las cejas, pero en lugar de ir recto, se corta de forma desfilada para crear textura y movimiento para un look rebelde y moderno, pero sin perder la elegancia.

Celebridades como Katy Perry, Emma Watson, Zendaya o Gigi Hadid, se han rendido ante este estilo que lucen con elegancia en pasarelas y alfombras rojas, por lo que no hay pretextos para animarte a experimentar con este atrevido look.

¿Cómo llevar el choppy bang?

El corte también es versátil y elegante, por lo que no es complicado adaptarlo a diferentes estilos y tipos de rostro para lucir moderna y con un efecto lifting que rejuvenece al instante.

Choppy bang mini

Se trata de un flequillo súper corto que roza la línea de las dejas, es perfecto para las mujeres que tienen un rostro pequeño o que tienen facciones muy delicadas, porque les aporta un aire moderno y atrevido.

Choppy bang con ondas

Este flequillo es ideal para quienes tienen el pelo ondulado o rizado, pues se aprovecha la textura de las ondas para darle un efecto desenfadado natural para un estilo bohemio y romántico que no pasa desapercibido.

Choppy bang lateral

Se puede dejar el flequillo ligeramente más largo para poder peinarlo de lado, lo importante es no perder el efecto desfilado para crear un look sofisticado, especialmente si tienes un rostro cuadrado o alargado, ya que permite dar equilibrio a las facciones.

Choppy bang largo

Cuando el flequillo cae justo por debajo de las cejas, se convierte en un marco ideal para resaltar la mirada. Es una opción elegante y versátil que permite jugar con diferentes peinados.

Choppy bang con capas largas

Aunque por lo general el choppy bang es corto, también se puede reinventar con versiones más largas como esta y la anterior, lo importante es mantener ese efecto desfilado del corte para crear un look desenfadado y rebelde, pero sin perder la elegancia.

El choppy bang es mucho más que un simple flequillo: es la prueba de que un detalle puede transformar por completo un peinado. Ya sea en su versión más atrevida o en una variante sutil, esta tendencia promete seguir marcando estilo durante la temporada.

