Del bob al butterfly: 6 cortes de pelo que sí estilizan el rostro y favorecen a los 50

A los 50, el pelo puede convertirse en un gran aliado para armonizar las facciones y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato. La clave está en elegir cortes que generen movimiento, iluminen el rostro y suavicen las líneas de expresión. Es por ello que, desde el clásico bob hasta el corte butterfly que tanto está en tendencia, existen estilos versátiles que favorecen cualquier tipo de rostro y que, además, ofrecen un aire sofisticado sin necesidad de esfuerzo.

Estos son los seis cortes de pelo que realmente estilizan, afinan y renuevan la imagen en cuestión de minutos.

Corte bob

El bob sigue siendo uno de los cortes más favorecedores para las mujeres de 50 años porque aporta limpieza visual y un efecto de alargamiento en el cuello y la mandíbula.

Su versión recta y ligeramente por debajo de la barbilla crea líneas verticales que estilizan el rostro, especialmente si se acompaña de un acabado liso y pulido. Este corte es ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y fácil de peinar en el día a día.

Corte clavicut con textura

Si buscas suavizar las facciones, este corte con capas suaves es tu mejor opción, pues crea volumen en la parte superior y movimiento en las puntas, lo que ayuda a equilibrar mejillas marcadas o líneas alrededor de la boca. Es perfecto para quienes prefieren un estilo dinámico, rejuvenecedor y con ese toque “desenfadado”, que no solo brinda frescura instantánea, sino que también está en tendencia.

Corte lob

El long bob es el equilibrio perfecto entre longitud y versatilidad. Cuando se lleva con ondas amplias y naturales, despega visualmente los rasgos del rostro, especialmente en la zona de la mandíbula y el cuello. Gracias a su caída fluida, este corte aporta ligereza y un efecto lifting muy favorecedor. Una de sus grandes virtudes es su facilidad de peinar y estilizar, pues se adapta perfectamente a cualquier tipo de textura.

Corte shag

Este estilo, que está inspirado en la melena de los años 70, es ideal para quienes buscan un look rejuvenecido sin sacrificar su personalidad. Sus capas degrafiladas crean volumen estratégico en la parte de la coronilla, generando un contorno suave alrededor del rostro. Este corte funciona muy bien con flequillo cortina, pues funciona como un marco natural que afina las facciones y suaviza las líneas de expresión en la zona de la frente y cerca de los ojos.

Butterfly Cut

El corte mariposa se ha convertido en uno de los favoritos por su efecto lifting. Sus capas largas y fluidas se dividen en dos secciones: las superiores, más cortas, aportan volumen y levantan visualmente los pómulos; las inferiores, más largas, mantienen movimiento y elegancia. Es perfecto para quienes desean conservar el largo, pero buscan un cambio visible que estilice y rejuvenezca.

Corte midi

El corte midi suele llegar entre la altura de los hombros y la clavícula; es un corte clásico, pero que regresa cada cierto tiempo como aliado de belleza. Su forma recta, combinada con puntas selladas y un acabado brillante, ayuda a alargar el cuello y a crear una silueta facial más estrecha.

Este es el corte perfecto para aquellas que aman los looks minimalistas, limpios y sofisticados.

A los 50, el corte de pelo adecuado puede convertirse en la herramienta más poderosa para refrescar nuestra imagen y resaltar nuestra belleza natural. Ya sea que prefieras la precisión del bob, el dinamismo del shag o la fluidez del corte mariposa, estos cortes de pelo son la clave para lucir una melena con vida y altamente rejuvenecedora.