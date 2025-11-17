Suscríbete
Uñas navideñas terciopelo: la tendencia más femenina del invierno que favorece a las manos maduras

El efecto velvet se convertirá en tu aliado para darle brillo, suavidad y un toque de elegancia a tus manos durante estas fechas decembrinas.

November 17, 2025 
Lily Carmona
Este es el diseño de uñas que necesitan tus manos este invierno.

Entre las tendencias de nail art que dominarán el invierno, las uñas terciopelo coronan como las favoritas por su acabado brillante, difuminado y ultrafemenino. Este estilo, también conocido como velvet nails, crea un efecto luminoso que recuerda el movimiento suave del terciopelo bajo la luz. Su encanto no solo radica en su sofisticación, sino también en su capacidad para favorecer a las manos maduras, suavizando visualmente la textura de la piel y aportando un brillo elegante sin caer en lo extravagante.

Minimalistas, glamourosas y atemporales, estas uñas prometen ser el diseño más solicitado de los salones durante la temporada.

¿Qué son las uñas terciopelo y por qué están en tendencia?

Las uñas terciopelo combinan pigmentos magnéticos con esmaltes metálicos que, al activarse con un imán, generan un acabado difuso y sedoso que recuerda a la tela velvet. A diferencia de la versión clásica del famoso cat eye, el cual también se utiliza para hacer estas uñas, esta versión apuesta por un brillo más suave, expandido y uniforme.

El resultado es un manicure que se ve profundo, cálido y extremadamente elegante, perfecto para los meses fríos donde predominan los tonos plata, nude perlado, vino, azul o verde esmeralda.

Gracias a su acabado multidimensional, que refleja la luz de forma delicada, estas uñas son tu mejor arma para lucir unas manos estilizadas y cuidadas.

¿Por qué las uñas de terciopelo favorecen a las manos maduras?

Con el paso del tiempo, la piel de las manos puede mostrar resequedad, arrugas finas o pérdida de firmeza. Las uñas terciopelo funcionan como un efecto óptico a favor porque difuminan la atención en la textura de la piel, llevando la mirada hacia el brillo del esmalte. Su luminosidad crea un efecto rejuvenecedor sin recurrir al uso del glitter. Perfecto para mujeres que buscan elegancia en diseños sencillos y sin tanta decoración.

Otra de sus grandes ventajas es que funciona en cualquier longitud, desde uñas cortas y naturales hasta uñas largas con forma ovalada o almendra, una de las formas más favorecedoras para las manos más duras.

Cómo llevar el efecto velvet este invierno

En internet hay infinidad de ideas para inspirarnos a recrear un diseño decorativo, con puntos, perlitas e incluso texturas en tercera dimensión. Sin embargo, la versión más elegante y atemporal para llevar estas uñas es la que prescinde de todos los adornos, es decir, la que apuesta por un solo color de forma uniforme sobre todas las uñas.

Para adaptarte a esta tendencia así como la de Navidad, puedes probar por alguno de los siguientes tonos: plata perlado, el cual se ha convertido en el tono del momento y es el más rejuvenecedor así como el aliado para cualquier outfit invernal; champagne o nude el cual se convierte en el complemento perfecto para un diseño brillante pero discreto; esta Navidad una de las tendencias en decoración es el color azul noche, no dudes en lucir este color sobre tus manos; el verde esmeralda no solo le va a dar un toque festivo a tus uñas sino también la saga lucir con ese toque navideño de la temporada; y finalmente, el rojo burdeos, el cual es la joya de la corona, pues logra un acabado sumamente elegante y sofisticado, y una nueva opción para lucir unas uñas rojas impecables.

Recuerda que para lograr este efecto se debe recurrir al uso del gel cat eye, el cual necesita activarse con un imán para obtener esa apariencia sedosa tan característica de este diseño.

Las uñas terciopelo se posicionan como el manicure definitivo del invierno: elegante, moderno, favorecedor y con un acabado que nunca pasa desapercibido. su brillo suave y multidimensional las convierte en la opción ideal para quienes buscan algo femenino que realce la belleza en la naturaleza de sus manos, especialmente si buscan un efecto rejuvenecedor.

