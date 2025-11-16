Revelan la sorprendente razón por la que el rey Carlos III y la reina Camilla prefieren vivir en casas separadas

Luego de protagonizar uno de los romances más polémicos de la familia real británica, el entonces príncipe Carlos logró casarse con Camilla Parker, el gran amor de su vida, y hasta consiguió que ocupara el lugar de reina consorte, cuando él mismo ascendió al trono británico.

Sin embargo, tal parece que el éxito de su matrimonio y felicidad, se ha mantenido a través de decisiones muy peculiares, pues se dice que la mayor parte del tiempo, residen en casas separadas.

Te podría interesar: El rey Carlos presume su lado artístico y pone a la venta un valioso cuadro ¿dedicado a la princesa Diana?

¿Por qué la reina Camilla y el rey Carlos III viven en casas separadas?

La residencia oficial de Carlos y Camilla está en Clarence House; sin embargo, Jack Stocks, un empleado del Palacio, asegura que los Reyes pasan gran parte de su tiempo en casas separadas.

“Antes de que Carlos y Camila se casaran, acordaron que Camila conservaría su casa”, reveló Stooks al medio Metro. “Tener su propio espacio era importante para ambos y para sus familias… Son personas independientes y no les molesta pasar tiempo separados”

Aunque este acuerdo pueda parecer extraño para un matrimonio, en el caso de los miembros de la realeza tiene todo el sentido.

“Camilla disfruta del tiempo con sus numerosos amigos y familiares, y Carlos valora el trabajo privado y el tiempo dedicado a la creatividad”, declaró la presentadora y fotógrafa británica Helena Chard a Fox News. “Pasar tiempo separados les permite a ambos seguir sus estilos de vida individuales y disfrutar aún más del tiempo que pasan juntos antes y después”.

¿Cuáles son las casas separadas de la reina Camilla y el rey Carlos III?

El rey Carlos pasa su tiempo libre en Highgrove House, en Gloucestershire, a unas dos horas al oeste de Londres, mientras que Camila suele ir a Ray Mill House, en Wiltshire, a quince minutos en coche.

Carlos compró su mansión georgiana de ocho habitaciones en 1980, un año antes de casarse con Diana , y siente especial predilección por los jardines, de los que se ocupa personalmente.

Por otra parte, Camilla compró su casa de campo de seis habitaciones tras divorciarse de su primer marido, Andrew Parker Bowles, en 1995, y la valora como un refugio de la vida real.

Carlos y Camilla suelen pasar juntos de lunes a viernes en Clarence House, en Londres, antes de separarse la mayoría de los fines de semana.

