Suscríbete
Realeza

Châteaude de Pennautier: así es el castillo que inspiró el magnífico Palacio de Versalles

Enclavado en el corazón de la región de Occitania, al sur de Francia, el Château de Pennautier se alza como uno de los palacios más fascinantes y mejor conservados de Francia.

November 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
El Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles

El Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles

Getty Images

Conocido como “el pequeño Versalles del Languedoc”, este imponente edificio del siglo XVII no solo destaca por su arquitectura clásica francesa, sino también por la riqueza cultural y vitivinícola que lo rodea.

El Châteaude de Pennautier ha pertenecido a la familia de Miren y Nicolas de Lorgeril desde hace 12 generaciones, una familia que se ha dedicado a hacer los mejores vinos del sur de Francia.

Te podría interesar: El incendio que puso en peligro la historia del Palacio de Versalles, el último vestigio de la realeza francesa

Lo último:
Street Style - Berlin - July, 2024
Moda
El calzado comfy chic ideal para las +40 que se impone este verano 2025 (y combina con todo)
July 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez
letizia portada.png
El gesto stylish de Letizia Ortiz que confirma la tendencia en cortes de pelo 2025
July 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez

¿Cómo fue que el Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles?

Châteaude de Pennautier fue construido en 1620 por Bernard de Pennautier, tesorero de los Estados de Languedoc, el palacio fue concebido como una residencia que reflejara poder, sofisticación y modernidad para su época.

Dos años después de su inauguración, fue visitado por Luis XIII, donde se hospedó durante su visita al sur de Francia, el monarca quedó tan impresionado con su belleza y magnificencia, que poco tiempo después de su visita, ordenó la construcción del Palacio de Versalles.

El proyecto fue completado posteriormente por su hijo, el Rey Sol, Luis XIV, y el heredero de Bernard, Pierre-Louis, quedó tan impresionado con Versalles, que no se quiso quedar atrás, contrato a Le Vau, uno de los arquitectos del Palacio del rey, para añadir dos grandes alas al Edificio Pennautier, además de contratar al paisajista del palacio, Le Nôtre, para crear un elegante jardín formal.

Con el paso de los años, ha sido restaurado y ampliado por distintas generaciones, manteniendo intacto su encanto aristocrático.

El Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles

El Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles

Getty Images

La elegancia y encanto de Châteaude de Pennautier

El interior del palacio no se queda atrás: salones decorados con boiserie, chimeneas monumentales, tapices, mobiliario antiguo y amplios ventanales que inundan cada espacio con luz natural.

Cada habitación parece contar un capítulo distinto de la historia de Francia, desde su papel durante el reinado de Luis XIII hasta su evolución como residencia noble y, en tiempos modernos, como un destino enoturístico de referencia.

¿Cómo se puede visitar el Châteaude de Pennautier?

El Château de Pennautier pertenece a los Domaine de Lorgeril, una de las familias vinícolas más antiguas del Languedoc, lo que lo convierte en un espacio donde la historia y la cultura del vino conviven de forma armoniosa.

Las visitas guiadas permiten recorrer bodegas históricas, conocer sus métodos de producción y degustar algunos de sus vinos más reconocidos, elaborados en una región que ha logrado posicionarse entre las más interesantes de Francia.

En el lugar se puede disfrutar de eventos al aire libre, conciertos, catas de vino y experiencias gastronómicas.

Palacio de Versalles
Melisa Velázquez
Relacionado
Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas con un toque moderno y sofisticado
Belleza
5 cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas con un toque moderno y sofisticado
November 16, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Dónde estaba el broche de Napoleón La joya oculta por 200 años será subastada por 3,8 millones de euros (1).png
Realeza
¿Dónde estaba el broche de Napoleón? La joya oculta por 200 años será subastada por 3,8 millones de euros
November 16, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Fue un miembro real Se revela quién advirtió a la princesa Diana de no casarse con Carlos la noche antes de la boda.png
Realeza
¿Fue un miembro real? Se revela quién advirtió a la princesa Diana de no casarse con Carlos la noche antes de la boda
November 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2025-11-15 a la(s) 8.56.58 p.m..png
Belleza
7 uñas navideñas elegantes que rejuvenecen las manos a los 40 +
November 15, 2025
 · 
Karen Luna