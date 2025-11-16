Châteaude de Pennautier: así es el castillo que inspiró el magnífico Palacio de Versalles

Conocido como “el pequeño Versalles del Languedoc”, este imponente edificio del siglo XVII no solo destaca por su arquitectura clásica francesa, sino también por la riqueza cultural y vitivinícola que lo rodea.

El Châteaude de Pennautier ha pertenecido a la familia de Miren y Nicolas de Lorgeril desde hace 12 generaciones, una familia que se ha dedicado a hacer los mejores vinos del sur de Francia.

Te podría interesar: El incendio que puso en peligro la historia del Palacio de Versalles, el último vestigio de la realeza francesa

¿Cómo fue que el Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles?

Châteaude de Pennautier fue construido en 1620 por Bernard de Pennautier, tesorero de los Estados de Languedoc, el palacio fue concebido como una residencia que reflejara poder, sofisticación y modernidad para su época.

Dos años después de su inauguración, fue visitado por Luis XIII, donde se hospedó durante su visita al sur de Francia, el monarca quedó tan impresionado con su belleza y magnificencia, que poco tiempo después de su visita, ordenó la construcción del Palacio de Versalles.

El proyecto fue completado posteriormente por su hijo, el Rey Sol, Luis XIV, y el heredero de Bernard, Pierre-Louis, quedó tan impresionado con Versalles, que no se quiso quedar atrás, contrato a Le Vau, uno de los arquitectos del Palacio del rey, para añadir dos grandes alas al Edificio Pennautier, además de contratar al paisajista del palacio, Le Nôtre, para crear un elegante jardín formal.

Con el paso de los años, ha sido restaurado y ampliado por distintas generaciones, manteniendo intacto su encanto aristocrático.

El Châteaude de Pennautier inspiró la construcción del Palacio de Versalles Getty Images

La elegancia y encanto de Châteaude de Pennautier

El interior del palacio no se queda atrás: salones decorados con boiserie, chimeneas monumentales, tapices, mobiliario antiguo y amplios ventanales que inundan cada espacio con luz natural.

Cada habitación parece contar un capítulo distinto de la historia de Francia, desde su papel durante el reinado de Luis XIII hasta su evolución como residencia noble y, en tiempos modernos, como un destino enoturístico de referencia.

¿Cómo se puede visitar el Châteaude de Pennautier?

El Château de Pennautier pertenece a los Domaine de Lorgeril, una de las familias vinícolas más antiguas del Languedoc, lo que lo convierte en un espacio donde la historia y la cultura del vino conviven de forma armoniosa.

Las visitas guiadas permiten recorrer bodegas históricas, conocer sus métodos de producción y degustar algunos de sus vinos más reconocidos, elaborados en una región que ha logrado posicionarse entre las más interesantes de Francia.

En el lugar se puede disfrutar de eventos al aire libre, conciertos, catas de vino y experiencias gastronómicas.

