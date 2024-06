El incendio que puso en peligro la historia del Palacio de Versalles, el último vestigio de la realeza francesa

El pasado martes 11 de junio se registró un pequeño incendio en el Palacio de Versalles, por lo cual los visitantes tuvieron que ser desalojados del lugar para que bomberos y autoridades locales pudieran actuar y controlar la situación.

De acuerdo con los reportes, una humareda fue visible desde el castillo, lo que generó una gran preocupación y que se activaran rápidamente los servicios de emergencia. Mientras que esta pronta respuesta de las autoridades evitó que el incendio pasara a mayores.

Según los informes, el fuego comenzó encima del patio de mármol que se encuentra al interior del Palacio. Mientras que los trabajadores que realizaban obras de renovación en un tejado del castillo fueron quienes se dieron cuenta del siniestro.

🇫🇷🔥 Ahora. Incendio en el Palacio de Versalles, evacúan al público. pic.twitter.com/wBY5balCQs — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) June 11, 2024

Afortunadamente, el incendio fue controlado y no provocó daños importantes, indicó un portavoz del histórico recinto real. “Han venido los bomberos. Ya no hay humo, ni llamas y no hay daños en la colección”, enfatizó.

Sin embargo, este incidente puso en peligro al Palacio y a sus cuatrocientos años de historia. Aunque también nos hizo recordar el fatal incendio que dañó severamente al tejado de la Capilla de Notre Dame en 2019. De hecho, esa vez el fuego envolvió la aguja y casi derribó los campanarios principales, por lo que se temía que en esta ocasión pudiera pasar algo similar.

Por otra parte, este emblemático sitio que formó parte de la extinta realeza francesa cumplió su 400 aniversario el año pasado, además de que es considerado como el tercer punto turístico más transitado de Francia ya que en el año 2023 registró 8.1 millones de visitas. De ahí su gran importancia y la preocupación que generó el incidente.

El Palacio de Versalles, el último vestigio de la extinta monarquía francesa

El Palacio de Versalles fue construido por orden del rey Luis XIV de Francia en el siglo XVII Instagram @chateauversailles

Para nadie es un secreto la gran importancia histórica del Palacio de Versalles, ya que es uno de los monumentos más emblemáticos de la historia francesa y europea. Su historia se remonta al siglo XVII y fue construido por orden del rey Luis XIV de Francia, conocido también como el Rey Sol, con la finalidad de demostrar su poder absoluto y como residencia real.

Su construcción inició en 1661 bajo la dirección del arquitecto Louis Le Vau, mientras que la majestuosidad de su diseño y sus grandes jardines eran una muestra del lujo y la opulencia del rey, así como una manera de impresionar a las monarquías de Europa de aquel tiempo.

El Palacio de Versalles sigue siendo un símbolo del esplendor y la grandeza de la extinta monarquía francesa Instagram @chateauversailles

Sin embargo, después de la Revolución Francesa, el palacio fue abandonado y saqueado, lo que provocó grandes daños. En tanto que en el siglo XIX se restauró parcialmente y se convirtió en un museo dedicado a la historia de Francia.

Por último, este lugar es considerado por muchos como uno de los pocos vestigios que quedan de la extinta realeza francesa. Eso sin mencionar que esta residencia fue testigo también de grandes acontecimientos históricos como la firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial.