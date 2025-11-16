5 cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas con un toque moderno y sofisticado

Ya sea que surjan en pequeños mechones o dominen por completo tu melena, las canas han dejado de ser un signo de resignación ante la edad para transformarse en un símbolo de orgullo y empoderamiento, capaz de redefinir los estándares de belleza.

Celebridades como Jane Fonmda, Salma Hayek o Mery Streep, han lucido sus melenas plateadas, rompiendo escamas y demostrando que las canas también son elegantes y sofisticadas.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas con un toque moderno y sofisticado

La clave para lucir una melena plateada con mucho estilo, depende de un buen corte de pelo que resalte la belleza de sus reflejos plateados, con un acabado moderno y lleno de personalidad.

Corte bob

Este corte clásico y atemporal que va a la altura de la mandíbula, es uno de los más favorecedores para quienes buscan lucir sus canas con elegancia, pues su forma geométrica aporta definición y resalta los matices plateados de la melena.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas Arnold Jerocki/Getty Images

Long bob con ondas

Si buscas darle luminosidad a tu melena plateada, el long bob es el corte de pelo ideal, ya que sus capas ligeras suavizan el contorno del rostro y dan volumen con elegancia para crear un look moderno.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas Arnold Jerocki/Getty Images

Pixie texturizado

La textura de las capas suaves del pixie permite que las canas se mezclen de forma natural, destacando sus destellos metálicos y aportando un estilo audaz, pero sofisticado y lleno de movimiento.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas Monica Schipper/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Shag

Este corte regresa con fuerza para el 2026 y es un aliado perfecto para darle carácter al pelo canoso, pues sus capas desfiladas y su estilo ligeramente desenfadado potencian el contraste de tonos y aportan un aire artístico y muy actual.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas Raymond Hall/GC Images

Largo con capas

Las melenas largas con canas también pueden lucir espectaculares, el secreto está en pedir un corte con capas largas para realzar los reflejos naturales del pelo plateado, evitando que luzca opaco y sin vida.

Cortes de pelo que realzan la belleza de tus canas Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Con estos cortes, las canas dejan de ser un signo de madurez para convertirse en una declaración de estilo con elegancia, seguridad y absolutamente contemporánea.

