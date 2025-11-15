Catherine Zeta-Jones arrasa con vestido rojo entallado, el look perfecto para deslumbrar en la cena de Navidad

A semanas de que comiencen las celebraciones navideñas, Catherine Zeta-Jones dio una verdadera cátedra de estilo al lucir un vestido rojo que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fans, durante la nominación a los premios SAG de Netflix, el pasado 11 de noviembre en Nueva York.

Con una estética clásica, sofisticada y llena de glamour, la actriz recordó por qué cada una de sus apariciones públicas se convierte en inspiración. Su look, perfecto para una cena elegante o un evento familiar de temporada, marcó la pauta de lo que veremos este diciembre: holiday glamour.

El vestido rojo que conquistó todas las miradas

La actriz eligió un diseño en rojo vibrante, una tonalidad que por sí sola transmite fuerza, feminidad y celebración. El vestido, de corte entallado y caída recta, delineaba la figura con una elegancia absoluta, destacando la cintura de la actriz y creando una silueta alargada y estilizada.

El cuello alto aportó un toque clásico y refinado, mientras que las mangas largas equilibraron la intensidad del color, haciéndolo ideal para eventos nocturnos o cenas formales de invierno.

La longitud hasta el suelo añadió el dramatismo al atuendo, sin perder la sobriedad que caracteriza el estilo de Catherine.

Catherine Zeta-Jones luciendo su vestido rojo, perfecto para las fiestas decembrinas. Noam Galai/Getty Images for Netflix

Un look navideño elegante, moderno y atemporal

Este tipo de vestido es la definición perfecta de un look navideño sofisticado: cero saturado, sin brillos excesivos y completamente enfocado en la estructura impecable del diseño. Su impacto viene del color y de la forma, no de elementos añadidos, lo cual lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan destacar sin perder la elegancia.

La elección del rojo, un clásico de la temporada, es el acierto tanto para celebraciones formales como para cenas familiares, así que es la apuesta segura para aquellas que quieran proyectar seguridad durante estas fiestas.

Una de las grandes bondades de este tipo de prendas es que permiten combinarse perfectamente con cualquier calzado, desde botas largas, botines o, para quien quiere más glamour, unos stilettos.

El complemento del look: pelo ondulado y maquillaje natural

Para acompañar el vestido, la actriz llevó un peinado con ondas amplias sueltas, de acabado pulido en la parte superior, acomodada con raya al medio y volumen que añadió movimiento a su melena sin restar protagonismo al atuendo.

El maquillaje fue otro punto favorecedor, pues se mantuvo equilibrado pero altamente glamuroso. Apostando por labios rojos que hacían juego con el vestido, una piel luminosa y una mirada marcada que resaltaba sus facciones, dando como resultado un atuendo totalmente cohesivo, clásico y completamente deslumbrante.

Con su vestido rojo que combinó estructura, color y sofisticación, Catherine Zeta-Jones vuelve a posicionarse como una musa de elegancia atemporal, regalándonos un look que nos inspire a deslumbrar esta Navidad con un estilo glamuroso y refinado.