Kate Middleton lleva las uñas navideñas que toda mujer elegante quiere usar este invierno

En las últimas semanas, Kate Middleton ha reafirmado su papel como ícono de elegancia y estilo con sus sofisticados looks invernales, apostando por la premisa de que menos es más para lograr un impacto impecable.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha capturado las miradas, es su elegante manicure, apostando por un diseño minimalista y delicado mejor conocido como “princess nails”, y que podría ser una opción ideal esta Navidad.

Las uñas navideñas de Kate Middleton

Durante las celebraciones del Día del Recuerdo y el Día del Armisticio, Kate Middleton ha mostrado sus look invernales más elegantes, y uno de los detalles que más ha brillado es su impecable manicure, que ha optado por la tendencia de “princess nails”.

Este diseño destaca por su estilo limpio y minimalista, que resalta la belleza natural de las uñas. Su encanto radica en la sencillez: uñas cortas, pulidas y con un acabado discreto que transmite elegancia.

El resultado es un manicure con uñas bien cuidadas, con cutículas hidratadas y esmalte en tonos neutros que van de los rosados suaves a los transparentes, para darle un sutil brillo a las uñas.

Kate Middleton en el Día del Recuerdo WPA Pool/Getty Images

¿Cómo conseguir unas “princess nails” como las de Kate Middleton esta Navidad?

Inspiradas en la manicura clásica de las royals, las princess nails son más fáciles de conseguir de lo que crees, pues los expertos coinciden en que la clave está en las uñas bien cuidadas.

La forma perfecta para este manicure parte de unas uñas cortas y redondeadas, nunca cuadradas ni excesivamente largas, y para conseguir un acabado profesional, se recomienda aplicar una capa protectora, dos capas del esmalte de color elegido y finalizar con un “top coat” para sellar y aportar brillo.

Como ‘tip’ adicional, para terminar de conseguir ese acabado de uñas cuidadas, puedes potenciar la salud de tus uñas con una gota de aceite en las cutículas.

Kate Middleton en el Día del Recuerdo WPA Pool/Getty Images

¿Por qué las princess nails de Kate Middleton son perfectas para Navidad?

Este manicure es perfecto para Navidad porque combina elegancia, sutileza y un toque festivo sin caer en los excesos, además de aportar un toque de elegancia y sofisticación a cualquier look.

Además, su estilo pulido y natural combina con todos los outfits navideños, desde los más casuales, hasta los más elaborados de fiesta, haciendo que las manos luzcan impecables y con un encanto atemporal.

Estas son algunas ideas de uñas princesa para la temporada navideña:

Uñas con estampado

Si quieres darle un toque de creatividad a tus uñas princesa, puedes agregar sutiles detalles en tonos neutros para un diseño más creativo.

Uñas glaseadas

Para potenciar el brillo de las uñas, puedes adoptar un acabado brilloso y glaseado sutil para que luzcan elegantes.

Mini French

El clásico francés también se puede adaptar a la naturalidad de las uñas princesas, pero en su versión mini para darle solo un toque elegante de color.

Milky White

Las uñas blancas con acabado lechoso, también se consideran como uñas princesa por su acabado pulido y natural.

Uñas princesa minimalistas

Si quieres darle un toque personal a tus uñas, puedes agregar detalles sutiles en color dorado o plateado.

Rosa empolvado

El rosa empolvado es uno de los tonos favoritos de esta tendencia, pues se consigue un toque natural y elegante.

Uñas princesa nude

Los tonos nude son perfectos para crear diseños naturales, modernos y atemporales para cualquier ocasión.

Uñas princesa

Si quieres el look idéntico al de Kate Middleton, el esmalte transparente será tu herramienta principal, solo asegurate de tener la uñas hidratadas y bien cuidadas.

Si quieres uñas dignas de la realeza, inspirarte en el manicure de Kate Middleton es una maravillosa opción para lucir elegante y sofisticada.

