El look invernal de Kate Middleton que redefine la elegancia en su debut en el Día del Armisticio

Kate Middleton vivió un momento histórico el martes 11 de noviembre al asistir por primera vez, en solitario, a la ceremonia del Día del Armisticio. Su participación en un acto reservado a la realeza de sangre azul refuerza su papel como una figura clave dentro de la monarquía británica.

Para su gran debut, Kate decidió recurrir al color negro, para asisitir al servicio de recuerdo en el monumento a las Fuerzas Armadas del National Memorial Arboretum, mostrando gran elegancia invernal.

Te podría interesar: Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana con esta joya durante el Día del Recuerdo

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

Para la importante ocasión, Kate eligió un atuendo que cumplía con todas las reglas de protocolo, un elegante vestido-abrigo de color negro, largo hasta la rodilla de la diseñadora Catherine Walker, una de las favorita de la princesa de Gales.

El diseño se caracteriza por sus botones estilo militar, y su corte entallado que define la silueta con elegancia, y que combinó con un sombrero tipo platillo con lazo, y botas negras de tacón cuadrado.

Kate se unió a los asistentes para guardar dos minutos de silencio a las 11 de la mañana, hora local, antes de depositar una corona de flores en memoria de los caídos en acto de servicio y de todos los que han servido en las Fuerzas Armadas.

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio Chris Jackson/Getty Images

Durante la ceremonia también se leyó un poema encargado especialmente al poeta residente del National Memorial Arboretum, Arji Manuelpillai. “Un soneto para todos nosotros”, que refleja la importancia de las relaciones personales, las experiencias y los lazos que se forman a través del servicio militar, temas muy queridos por la princesa Kate.

¿Por qué es un momento histórico para Kate Middleton?

Aunque era el debut de la princesa Kate en el evento anual, un miembro de la familia real británica suele asistir cada año, normalmente, asiste un miembro de la realeza por línea de sucesión, en lugar de su cónyuge, pero Kate no es la primera esposa de un miembro de la realeza en representar a la monarquía en la ceremonia.

Además de que a lo largo de los años han asistido miembros de la realeza acompañados de sus cónyuges, Sophie, la duquesa de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel, asistió sola al evento el año pasado.

