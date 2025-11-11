Suscríbete
Realeza

El look invernal de Kate Middleton que redefine la elegancia en su debut en el Día del Armisticio

Kate Middleton debuta en solitario en la ceremonia del Día del Armisticio, un evento reservado para la realeza de sangre azul.

November 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

Getty Images

Kate Middleton vivió un momento histórico el martes 11 de noviembre al asistir por primera vez, en solitario, a la ceremonia del Día del Armisticio. Su participación en un acto reservado a la realeza de sangre azul refuerza su papel como una figura clave dentro de la monarquía británica.

Para su gran debut, Kate decidió recurrir al color negro, para asisitir al servicio de recuerdo en el monumento a las Fuerzas Armadas del National Memorial Arboretum, mostrando gran elegancia invernal.

Te podría interesar: Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana con esta joya durante el Día del Recuerdo

También puedes leer:
razon-kate-modifica-vestidos.jpg
Realeza
Los 5 mejores cortes de pelo de Kate Middleton, según la inteligencia artificial
March 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Kate Middleton
Realeza
El antes y después de Kate Middleton: así ha cambiado su estilo y apariencia con los años
March 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

Para la importante ocasión, Kate eligió un atuendo que cumplía con todas las reglas de protocolo, un elegante vestido-abrigo de color negro, largo hasta la rodilla de la diseñadora Catherine Walker, una de las favorita de la princesa de Gales.

El diseño se caracteriza por sus botones estilo militar, y su corte entallado que define la silueta con elegancia, y que combinó con un sombrero tipo platillo con lazo, y botas negras de tacón cuadrado.

Kate se unió a los asistentes para guardar dos minutos de silencio a las 11 de la mañana, hora local, antes de depositar una corona de flores en memoria de los caídos en acto de servicio y de todos los que han servido en las Fuerzas Armadas.

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

El look de Kate Middleton en su debut en el Día del Armisticio

Chris Jackson/Getty Images

Durante la ceremonia también se leyó un poema encargado especialmente al poeta residente del National Memorial Arboretum, Arji Manuelpillai. “Un soneto para todos nosotros”, que refleja la importancia de las relaciones personales, las experiencias y los lazos que se forman a través del servicio militar, temas muy queridos por la princesa Kate.

¿Por qué es un momento histórico para Kate Middleton?

Aunque era el debut de la princesa Kate en el evento anual, un miembro de la familia real británica suele asistir cada año, normalmente, asiste un miembro de la realeza por línea de sucesión, en lugar de su cónyuge, pero Kate no es la primera esposa de un miembro de la realeza en representar a la monarquía en la ceremonia.

Además de que a lo largo de los años han asistido miembros de la realeza acompañados de sus cónyuges, Sophie, la duquesa de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel, asistió sola al evento el año pasado.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Meghan Markle revela fecha de estreno del especial navideño de With Love, Meghan
Realeza
Netflix confirma el especial navideño de Meghan Markle: así luce su mesa festiva
November 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Colores de pelo que rejuvenecen hasta 10 años y son tendencia en invierno 2025
Belleza
7 colores de pelo que rejuvenecen hasta 10 años y estarán de moda en invierno 2025
November 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas “frosted” la tendencia invernal que imita la escarcha de la nieve y rejuvenece las manos al instante.png
Belleza
Uñas “frosted”: la tendencia invernal que imita la escarcha de la nieve y rejuvenece las manos al instante
November 10, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Cómo decorar el árbol de Navidad 5 elementos clave para equilibrar la energía de tu hogar según el Feng Shui.png
Estilo de vida
¿Cómo decorar el árbol de Navidad? 5 elementos clave para equilibrar la energía de tu hogar según el Feng Shui
November 10, 2025
 · 
Lily Carmona