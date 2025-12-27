¿Qué color de pelo será tendencia en 2026? 5 tintes de pelo para morenas que rejuvenecen

¡Ya te descubrimos!, estás buscando opciones para renovar el color de tu pelo este 2026. No te preocupes, que llegaste al lugar indicado. Y es que en su recta final, el 2025 es el momento perfecto para atrevernos a probar tonos que, además de estar en tendencia, serán grandes aliados para iluminar nuestro rostro y hacernos lucir más jóvenes.

Muchas son las apuestas sobre los colores que estarán dominando la temporada; sin embargo, de cara a los primeros días del año, estos tintes de pelo se convertirán en la tendencia en 2026 y es mejor que los conozcas para probarlos antes de que termine el año.

Castaño Espresso Martini

El castaño oscuro sigue siendo un clásico que en 2026 se renueva con matices inspirados en la profundidad de un espresso martini. Esta opción de coloración combina una base de un castaño muy profundo sobre la cual reposan reflejos suaves y brillantes en tonalidades beige para crear movimiento en la melena sin llegar a aportar mechas balayage o babylights rubias con subtonalidad amarilla.

Al intensificar el contraste entre el pelo y el rostro, esta opción de tinte de pelo ayuda a rejuvenecer, haciendo que nuestras facciones se vean más definidas y con mayor luminosidad. Esto es gracias al subtono de las mechitas finas, las cuales son frías y buscan acercarse a un tono arena elegante.

Cobrizo miel

Aunque los tonos rojos están en tendencia, el tinte vibrante pondrá una pausa para darle paso a una versión que mezcle tonos miel con toques de dorado. Este color es perfecto para iluminar el rostro desde la parte superior de nuestra coronilla, logrando tener un efecto rejuvenecedor de forma inmediata.

Este tono de cobrizo es especialmente favorecedor para aquellas mujeres que tienen pieles con subtonos cálidos o neutros, pues sobre tonos extremadamente fríos o brillantes, el cobrizo miel puede restar naturalidad a la melena.

Rubio mantequilla

Sí puede sonar un poco arriesgado, pero es una increíble alternativa gracias a que es un tono cálido y cremoso que llega a tener algunos matices de dorado. Este tinte está diseñado para integrarse con naturalidad sobre melenas oscuras o con una base que ya sea rubia. Debido a que no es ni un rubio platinado ni un rubio extremo, aporta mucha luminosidad en la piel, haciendo que esta se refleje en el rostro, ayudándolo a rejuvenecer visualmente y dotándolo de una apariencia fresca. JLo ha recurrido a esta técnica en sus looks más recientes, ¡y la amamos!

Café profundo con reflejos

Aunque el negro es un color de pelo atemporal y al que todas recurrimos alguna vez a lo largo de nuestra vida, este año las tendencias apuestan por darle unos minutos de descanso. La idea de seguir llevando tonos oscuros es evitar guiarlos al negro profundo para quedarse en una base castaña sobre la cual se integren matices más claros dentro de la misma gama para crear un efecto de movimiento.

Con esta técnica se evita que el pelo tenga un aspecto plano y parejo, dándole vida para restar así años en nuestra apariencia.

Jengibre claro

Este tono rojizo con base cálida se está convirtiendo en uno de los favoritos de muchas mujeres porque ilumina de forma inmediata nuestras facciones y aporta un color vibrante sin la necesidad de caer en un rojo extremadamente saturado o artificial, tonos que este año ya no será tendencia. Este color logra crear una armonía en cutis y ojos oscuros, reflejando una piel más luminosa y con aspecto saludable.

Si estás buscando un cambio extremo que llegue a bases claras, esta es la alternativa que debes probar.

Este 2026 promete ser un año lleno de cambios en todos los aspectos y el de imagen no será la excepción. A unos días de cerrar el año, aún estás a tiempo de correr a agendar una visita a tu salón de belleza de confianza y pedir que te haga alguno de estos tintes de pelo para morenas que serán tendencia en 2026. ¿Estás lista para lucir algún color de pelo?