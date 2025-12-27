¿Qué cenó la familia real británica en Navidad? Famoso chef revela el menú del rey Carlos III

La Navidad es una de las fechas más importantes para la familia real británica, no solo por el valor espiritual y emocional, sino también por las tradiciones que año con año se celebran y muchas tienen un centenario de existencia. Bajo la invitación del rey Carlos III, la familia real británica se reunió una vez más para celebrar las fiestas y acudir al tradicional almuerzo que desde 2022 ofrece el monarca con la intención de continuar el largo legado que su madre, la reina Isabel II, dejó atrás.

Pero, ¿cómo es que los Windsor festejan estas fechas?, ¿cómo son sus cenas familiares?, ¿qué cena en Navidad la familia real? Gracias a testimonios de antiguos miembros del personal real, es que podemos tener un vistazo a cómo se desenvuelven los integrantes e incluso conocer el menú que degustan para inspirarnos y recrearlos en nuestros propios hogares. Así fue la celebración navideña de este año de los Windsor.

¿Cómo es el almuerzo de Navidad del rey Carlos III?

Después de asistir al servicio religioso matutino en la iglesia de Santa María Magdalena, la familia regresa a Sandringham para degustar uno de los momentos más esperados de la fecha: el almuerzo navideño. De acuerdo con Darren McGrady, un chef que trabajó durante años en la casa real, el menú se mantiene prácticamente igual sin importar el paso del tiempo. El platillo principal, año con año, es el pavo al horno, preparado de manera clásica y relleno con ingredientes tradicionales como la salvia, cebolla y castañas, apostando por sabores tradicionales.

Las guarniciones que complementan la comida de los Windsor

El pavo se acompaña de una selección de guarniciones que no pueden faltar en la mesa del almuerzo navideño. Patatas asadas, puré de papa y coles de Bruselas son un imprescindible del banquete. Estos ingredientes son recolectados de los huertos de Sandringham, en una finca que el rey Carlos ha dispuesto especialmente para la realización de la agricultura sostenible y orgánica desde hace años.

Esta práctica no solo responde a la preferencia del rey por los sabores locales, sino también a su genuina preocupación por el medioambiente.

La curiosa tradición que acompaña el almuerzo

De acuerdo con lo descrito por Grant Harold, exmayordomo del rey, la familia real mantiene una estricta norma sobre la compostura durante estas fechas; por esta razón, el consumo de bebidas alcohólicas está muy controlado. Por tradición, el vino blanco es el que acompaña el banquete, mientras que el vino tinto llega para degustar y maridar el platillo principal, es decir, el pavo. Antes del almuerzo, los integrantes de la familia real cumplen con una tradición peculiar: el desayuno se toma por separado; los hombres lo toman en un lado y las mujeres en otro. Mientras ellas optan por alimentos ligeros como el yogurt, la fruta o las tostadas, ellos suelen apostar por carne a la parrilla o beicon.

Gracias a testimonios como el de Grant Harold o Darren McGrady, podemos ver que la familia real británica disfruta de una Navidad lejos de excesos o extravagancias, compartiendo como una familia normal su tiempo en familia, a pesar de tradiciones que llevan practicándose de generación en generación.

El menú del rey Carlos III nos demuestra que el almuerzo navideño en Sandringham, dentro de las normas y protocolos, es una cena familiar como la de cualquiera de nosotros.