Gabriela Berlingeri, novia de Bad Bunny, lleva las uñas de San Valentín más divertidas para 14 de febrero

El nombre de Gabriela Berlingeri se ha posicionado como uno de los más buscados en horas recientes luego de la exitosa presentación de su exnovio, Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Y es que, de acuerdo con reportes y testimonios, la diseñadora acompañó una vez más al reguetonero durante uno de los momentos más importantes de su carrera, levantando rápidamente infinidad de rumores sobre ambos retomando su relación.

Aunque hasta el momento no existe confirmación de que Gabriela y Bad Bunny estén saliendo de nuevo, nosotras ya los estamos shippeando. ¿Por qué? Pues porque es la semana del amor y la bella Gabriela no solo se ha robado el corazón del cantante, sino también el de nosotras, especialmente gracias a su último diseño de uñas.

Si tú, como nosotras, continúas buscando la inspiración perfecta para llevar unas uñas de San Valentín, revisa la propuesta de Gabriela, que apostó por un diseño divertido que querrás replicar este 14 de febrero.

Uñas francesas con relieves: el divertido manicure de Gabriella Berlingeri

Las uñas francesas se han convertido en el clásico infalible que queremos que nos acompañe en diversos eventos o fechas especiales. La razón de ello es su versatilidad, pues son un manicure sumamente noble que puede adaptarse a diversos contextos, diseños y estilos. Sin embargo, también son el diseño de uñas que más estiliza las manos, especialmente cuando se llevan en punta almendra.

Aunque en el mundo del nail art no existen reglas, así que si buscas otra alternativa a esta sugerencia, puedes seguir el estilo de Gabriela Berlingeri y apostar por un diseño de uñas cuadrado.

Uñas francesas de Gabriela. Instagram @gabrielaberlingeri,

¿Cómo pedir las uñas de Gabriela Berlingeri a tu manicurista?

Para este San Valentín nos estaremos inspirando en el manicure que lució en sus stories de Instagram unas horas de que ocurriera el medio tiempo del Super Bowl. El diseño consistió en unas uñas cuadradas con aplicaciones en tercera dimensión en forma de flores.

Ojo, porque su manicure no fue el tradicional francés, sino un deep french, el cual consiste en llevar la tradicional punta blanca no solo en el borde libre de la uña, sino que busca llevarla más abajo, casi a media uña.

Esta inspiración nace de las uñas de los 90, que apostaban por un estilo similar y con una forma cuadrada; recordemos que este año lo chunky, así como el maximalismo, estarán revolucionando el mundo de la belleza.

Las aplicaciones en tercera dimensión, también conocidas como charms, son de textura transparente, y nos recuerdan mucho también a las pinzas, flores y decoraciones para pelo que usábamos de niñas en los 90, así que podríamos decir que las uñas de Gabriela Berlingeri son un guiño a la década de los noventa.

Tres diseños de uñas para San Valentín inspirados en Gabriella Berlingeri

Uñas con relieves de corazón

Si eres fanática de los relieves, otra forma en la que puedes apostar por ellos es en su versión de gel sólido, el cual es un material moldeable que permite formar figuras tridimensionales sin correr el riesgo de que el producto se expanda y pierda su forma antes de curar en lámpara.

En este ejemplo están decorando una base de cat eye rosa, dando como resultado un diseño con estética de paleta de corazón.

Uñas con corazones cartoon

El estilo cartoon regresa este San Valentín para dominar algunos diseños de uñas, especialmente aquellos que buscan una estética chunky o sobrecargada. En este diseño, apuesta por lucir corazones de dulce en colores llamativos sobre una base nude.

Uñas con cerezas

Si lo tuyo son los diseños menos cargados, pero quieres sumarte a la tendencia, puedes apostar por el manicure de cereza. Sobre una base nude, pide a tu manicurista trazar unas cerezas sobre tus uñas y, con ayuda de un gel constructor, aplica una gota que sirva de relieve. Si bien no alcanzarán un grosor extremo como los estilos anteriores, sí llevan el toque del 3D.

Gabriela Berlingeri no solo está en tendencia por ser la exitosa diseñadora de joyería que fue (o es) novia de Bad Bunny, sino también por su impecable gusto por las tendencias de uñas luego de apostar por las uñas de San Valentín más divertidas para el 14 de febrero.