¿Quién diseñó el traje de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Así fue su look: FOTOS

Donovan Carrillo, el representante de México en patinaje artístico, hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, no solo por la magnificencia de su rutina, sino también por el impecable atuendo con el que hizo su debut y conquistó Italia.

Si bien es cierto que el joven jalisciense ya había captado la atención del mundo de la moda al portar con orgullo uno de los trajes que acompañaron a la delegación mexicana durante el desfile inaugural, en esta primera presentación, Donovan dejó claro que la moda es parte vital de la competencia.

Donovan Carrillo hace su debut en el patinaje artístico

Luego de que México no contara con un representante oficial en la categoría de Patinaje Artístico masculino, hoy llega Donovan Carrillo, un joven de Zapopan que con tan solo 26 años está dejando en alto a nuestro país en una disciplina que no pisábamos desde 1992.

En su debut en Milán-Cortina, el “Niño de Oro” tuvo un desempeño impecable con su rutina en “Hip Hip Chin Chin”, tema de Club des Belugas, que aunque tuvo un pequeño titubeo, logró una puntuación de 75.56, con la que se busca calificar a la siguiente ronda.

Donovan no solo atrajo la atención de la prensa internacional por su desempeño o el poderoso mensaje que cruzó pantallas en el mundo, sino también por su look, el cual brilló al ritmo de sus movimientos, jumps y spins; fue responsabilidad de Brad Griffies.

Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 Jamie Squire/Getty Images

¿Quién diseñó el traje de Donovan Carrillo?

La deslumbrante pieza compuesta por un par de pantalones negros acompañados de un maillot con pedrería en tonos de azul y transparencias negras es un diseño de Brad Griffies, reconocido diseñador de vestuario para patinadores profesionales cuya trayectoria alcanza los 30 años de experiencia en el mercado.

Los trajes de los patinadores no son un vestuario común; requieren de ciertos criterios técnicos y reglas (que los jueces toman en cuenta) para permitir al patinador o patinadora poder desplazarse, así como moverse con completa libertad sin perder la elegancia, porte y estética a lo largo de su presentación.

La malla es una de las principales materias primas, así como los cristales, los cuales deben estar firmemente fijos a la prenda. Estas decoraciones no solo son con finalidad decorativa, tienen una función específica dentro de las rutinas, como ayudar a que los movimientos se vean más amplios, acentúan giros y saltos e incluso resaltan las líneas del cuerpo.

Donovan Carrillo luce un traje de Brad Griffies. Elsa/Getty Images

La intención de cada traje es reflejar la música de su rutina, así como reforzar la identidad del patinador, y Brad integró esto a la perfección.

En una entrevista previa, el diseñador destacó que sus diseños se caracterizan por el brillo y el traje de Donovan no estuvo exento de ello, apostando por utilizar una paleta de azules, verdes y dorados que lograran un difuminado impactante, todo esto inspirado por el ritmo de Club des Belugas, canción que también estuvo presente en el taller de Brad mientras diseñaba.

Donovan Carrillo: “Los sueños se hacen realidad”

Una vez finalizada su participación, Donovan aprovechó las cámaras que lo observaban para enviar un mensaje poderoso al mundo: “Esto es para México y los sueños se hacen realidad”.

El patinador artístico logró clasificar a la siguiente ronda, logrando clasificar a la final, presentación que se realizará el próximo 13 de febrero, donde seguramente seguirá haciendo un excelente trabajo.

Donovan Carrillo empezó con el pie derecho su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, pues en esta primera prueba el mexicano no solo triunfó con su rutina, sino también con su esperanzador mensaje y su icónico look lleno de brillo.