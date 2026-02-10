Emma Roberts lleva el corte de pelo que todas queremos usar a los 35 o más

Emma Roberts, nuestra “diva adolescente”, está cumpliendo 35 primaveras y fiel a su estilo de beauty icon, celebra marcando tendencia con un espectacular corte de pelo. La actriz, que recientemente fue vista asistiendo al Super Bowl 2026, ha estado apostando por dejar claro que este año pertenece a los estilos relajados, al lujo silencioso y lo natural; por esta razón ha optado por un diseño de melena minimalista que respeta estos rubros tan en tendencia.

Su elección actual sigue perteneciendo al pelo rubio, el cual sabe cómo lucirlo de forma impecable con una melena larga con capas largas, el corte de pelo que todas queremos usar a los 35 o más.

Emma Roberts apuesta por el “corte invisible” que rejuvenece a los 35

Aunque a simple vista la melena de Emma Roberts no ha sufrido un cambio radical, su elección de corte de pelo sí ha sufrido un sutil cambio. Infinidad de veces la hemos visto con el pelo largo; sin embargo, algo que solía caracterizar el estilo de la actriz era el corte recto, el cual le queda impecable gracias a su caída lacia.

Emma Roberts durante Fanatics Super Bowl Party en San Francisco, California. Anna Webber/Getty Images

Sin embargo, en días recientes, la icónica intérprete se ha dejado ver con un estilo más actual, dándole la bienvenida a las capas en su estilo. Estas capas no son cortas, pues su objetivo no es crear volumen, sino más bien estratégicas para lograr crear un estilo versátil.

¿Emma Roberts se cortó el pelo?

Ejemplo de esta versatilidad, su más reciente aparición en la fiesta previa al Super Bowl, Fanatics, donde, además de resplandecer con un atuendo minimalista con estampado vacuno, la actriz apostó por un recogido con el que creó un falso bob, robándose las miradas de todos los asistentes (y de nosotras que, al ver su corte, ya lo queríamos llevar en la melena).

Por supuesto que con este look, Emma triunfó, al igual que lo hizo días antes durante la premier de la película “La cronología del agua”, ópera prima de Kristen Stewart, donde pudimos ver a Emma apostar por su melena suelta, dejando ver las capas largas que estructuran su nuevo corte, el cual acompañó de mechas balayage beige, resaltando más su pelo.

Las capas largas, aliadas rejuvenecedoras

Este corte de pelo es un gran aliado para aquellas mujeres que buscan la forma natural de resaltar su melena, pues las capas no solo le dan cuerpo y estructura, sino también volumen y movimiento con el que logramos darle vida al pelo. Otro factor sumamente favorecedor de este corte es el framing que logra sobre el rostro, gracias a que algunas capas frontales llegan a la altura de la clavícula o el mentón; estas sirven para favorecer el marco del rostro y hacer que este luzca más fresco, juvenil, e incluso ayude a “disimular” la presencia de algunas arrugas.

Ahora ya sabes que el corte de pelo que todas queremos usar a los 35 o más debe incluir capas para lograr un estilo impecable, versátil, favorecedor y moderno como el de Emma Roberts.